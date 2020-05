Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du samedi 9 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Propos racistes lors d'une interpellation en Seine-Saint-Denis : une plainte déposée pour violences policières

L'homme qui avait essuyé des propos racistes de la part de policiers qui l'interpellaient à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) fin avril, affirme avoir subi des violences de leur part et a porté plainte pour ces faits samedi, selon son avocat et le parquet de Bobigny.

La plainte contre X a été déposée auprès du parquet pour des faits remontant à la nuit du 25 au 26 avril.

Agé de 28 ans, Samir, ouvrier dans le bâtiment de nationalité égyptienne actuellement sans emploi, a porté plainte pour «violences volontaires ayant entraîné une ITT non déterminée à ce jour, en réunion, avec usage ou menace d'une arme, par personnes dépositaires de l'autorité publique (...)» et à caractère raciste.

Cet habitant de Seine-Saint-Denis, sans papiers et qui vit depuis plus de 10 ans en France, porte également plainte pour «violation de liberté individuelle», ainsi que pour «destruction de bien privé», son téléphone portable ayant été brisé par un policier.

Les adoptions de chats et de chiens choisis sur Internet, un succès pour la SPA

En trois semaines, plus de 650 chiens et chats, choisis sur internet à partir de photos et de vidéos, ont été adoptés à la SPA grâce à une dérogation gouvernementale accordée au nom du bien-être animal, un succès pour le personnel des refuges et les adoptants.

Depuis le 16 avril, pour désengorger ses 62 refuges et accueillir de nouveaux arrivants, la Société Protectrice des Animaux accueille les candidats à l'adoption, qui doivent au préalable suivre une procédure sur internet. Si la magie opère dans le respect de règles sanitaires strictes, ils repartent avec leur animal.

«On a eu 10.000 demandes mais on a sélectionné 700 chiens et chats éligibles à l'adoption solidaire. Ça va nous permettre de reprendre les sorties de fourrières et les animaux abandonnés par leurs propriétaires», explique à l'AFP Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, «ravi» que presque tous les animaux proposés à l'adoption aient trouvé un foyer.

Little Richard, pionnier américain du rock and roll, est mort

Little Richard, un des pionniers américains du rock and roll, connu pour ses hymnes entrainants comme «Tutti Frutti» ou «Long Tall Sally» et sa présence endiablée sur scène, est mort samedi à l'âge de 87 ans, a annoncé son fils au magazine Rolling Stone. La légende de la musique américaine est morte d'un cancer, a déclaré à l'AFP le révérend Bill Minson, ami proche du chanteur.

Little Richard, Richard Wayne Penniman de son vrai nom, a scellé avec «Tutti Frutti», tube planétaire, l'avènement d'une époque. Venu du R&B, il a permis dans les années 1950, à l'instar d'autres artistes noirs comme Chuck Berry ou Fats Domino, l'émergence d'un genre nouveau, le rock and roll.

Mais bien plus que ces deux contemporains relativement sages, Little Richard a contribué à donner au rock and roll un air de scandale, avec ses chemises criardes comme aucun homme n'en portait alors, sa coiffure banane de 15 cm de haut, et sa moustache aussi fine qu'un trait de crayon.