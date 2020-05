Vidéo : une peinture fluorescente montre comment le virus se propage pendant un dîner

Vous êtes vous demandé comment le Covid-19 se propagerait sur une table de dix personnes, alors que les réunions limitées seront bientôt autorisées en France ? Une expérience réalisée par le média japonais NHK répond à cette question en utilisant de la peinture fluorescente.

Le média japonais tentait de découvrir comment le virus s'était propagé dans les bateaux de croisière, dont le Diamond Princess. Pour ce faire, ils ont installé dix personnes à la table d'un buffet, après avoir versé un peu de peinture fluorescente dans les mains de la personne désignée comme l'individu infecté.

Au bout de 30 minutes, la pièce a été plongée dans le noir et des traces de la peinture ont illuminé la table et les convives. La plupart des assiettes, verres et couverts en portaient des traces mais plus inquiétant encore : toutes les personnes à table avaient de la peinture sur leurs mains, leurs vêtements ou leurs lunettes. Trois en avaient même sur le visage, considéré comme la porte d'entrée du virus.

A partir du lundi 11 mai, qui marquera le début de la première phase de déconfinement, les réunions limitées à dix personnes seront de nouveau autorisées dans l'Hexagone mais les gestes barrières (dont la distanciation sociale) devront toujours être respectées. Le Conseil scientifique prévoit d'enregistrer entre 1.000 et 3.000 nouveaux cas par jours à partir de lundi.