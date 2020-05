Les meilleures vidéos d’animaux profitant du confinement des humains

Avec les mesures de confinement, les activités humaines se sont drastiquement réduites, pour le plus grand plaisir des animaux sauvages qui profitent du calme retrouvé dans les grandes villes, comme en témoignent les vidéos ci-dessous.

Des canards ont par exemple été aperçus à proximité de la Comédie Française, à Paris, loin des espaces verts et des quais de Seine où ils sont habituellement regroupés.

D'autres ont décidé de passer par-dessus les clôtures du parc Montsouris (Paris 14e) pour tenter de trouver un peu de nourriture. Car si le confinement des humains offre un peu de répit aux animaux, il les prive néanmoins de nourriture, certaines espèces étant habituées à manger leurs déchets.

A Barcelone, des sangliers se sont même aventurés en plein centre-ville. L'un d'entre eux a notamment été filmé sur la Calle Balmes, une grande avenue de la capitale de la Catalogne. Une virée qui a nécessité la présence de la police municipale.

Toujours en Espagne, à Albacete, des chèvres se sont données rendez-vous un soir sur la place du village.

Une dizaine de chèvres sauvages se sont également aventurées dans la ville de Llandudno, au Pays de Galles.

Llandudno has had some unusual visitors! Mountain goats have been making the most of the town's quiet streets. https://t.co/YmdwweGEGO pic.twitter.com/1FQIlxBpms

— ITV Wales News (@ITVWales) March 31, 2020