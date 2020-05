Athènes : un hôtel 5 étoiles forcé de détruire ses derniers étages parce qu'ils bloquent la vue sur l'Acropole

Les habitants ont eu raison des constructeurs. L'hôtel cinq étoiles Coco-Mat Athens BC a dû démolir ses deux derniers étages car ces derniers bloquaient la vue sur l'Acropole, à Athènes.

Après six heures de débats menés par téléconférence, le Conseil archéologique central de Grèce (KAS) a pris cette décision au nom de la protection du symbole de la démocratie occidentale, rapporte The Guardian. Et cela à l'unanimité, bien que Lina Mendoni, la ministre grecque de la Culture, reconnaît que cette décision a été «très difficile». Elle explique que les propriétaires de l'hôtel de dix étages avaient «très probablement» la justice de leur côté. Une compensation pourrait être envisagée, suggère la ministre.

Une décision historique qui réjouit les habitants de la capitale, à l'origine de cette demande, enragés de voir l'établissement leur cacher la vue sur le monument phare de l'Antiquité en Grèce. Celui-ci est de loin la plus grande construction du quartier de Makriyianni avec ses 31,5 mètres de hauteur. Détenu par Coco-Mat, le fabricant de matelas basé en Grèce, l'hôtel de plusieurs millions d'euros est sorti de terre il y a à peine un an.

Un an de protestation contre les gratte-ciels

« Nous sommes ravis que sous la pression l'Etat grec ait enfin agi, mais il est urgent que nous ayons de nouvelles lois en matière de construction et d'urbanisme si l'on veut protéger l'environnement urbain et culturel de l'Acropole », déclare Irini Frezadou, l'architecte qui conduit le mouvement de protestation, dans The Guardian. En effet, cette décision fait suite à plus d'un an de manifestations contre les constructions géantes, bâties dans les quartiers en plein essor touristique situés sous le monument.

Mais les militants semblent être sur la bonne voie. La semaine dernière, le Conseil d'Etat, le plus haut tribunal de Grèce, a pris la parole, statuant qu'à l'avenir les structures dans la région ne pourront pas mesurer plus de 21 mètres de haut. Une annonce intervenue après que le tribunal a révoqué un permis de construire pour un hôtel encore plus grand que le précédent.