Canada : un adolescent de 19 ans flashé à 308 km/h sur une autoroute

Un adolescent de 19 ans a été flashé ce samedi 9 mai à... 308 km/h, au volant d’une Mercedes au sud-ouest de Toronto (Canada).

Le jeune homme, accompagné par un ami de son âge, circulait sur une portion de l’autoroute Queen Elizabeth, où la vitesse est limitée à 100km/h, rapporte Le Parisien.

Interpellé par la police, le jeune a fait l'objet d'une suspension immédiate du permis de conduire, et le véhicule, qui appartient à son père, a été confisqué pour sept jours.

«C'est le pire excès de vitesse dont j'ai entendu parler», a affirmé le sergent Kerry Schmidt dans une vidéo postée sur Twitter, avant d’ajouter que «cela aurait pu se transformer en un terrible accident, l'autoroute Queen Elizabeth n'est pas un circuit de course.»

150 drivers charged and 150 vehicles impounded for 7 days since May 1 in the #GTA by OPP. Including this car that was stopped last night for going 308km/h on the QEW. #7DayLicenceSuspension #7DayVehicleImpound pic.twitter.com/lbjb4jxTrX

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020