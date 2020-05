Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce lundi 11 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

le Bilan repart à la hausse en France avec 263 morts supplémentaires en 24h

L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 263 personnes sur les dernières 24 heures en France. Le bilan est donc de nouveau en forte hausse après plusieurs jours de baisse record, selon le communiqué publié ce lundi par la direction générale de la Santé au premier soir du déconfinement de la population.

#Coronavirus | Point de situation du lundi 11 mai :



◾ 26 643 décès liés au #COVID19



◾ 22 284 personnes hospitalisées



◾ 2 712 patients graves en réanimation



◾ 56 724 personnes sont rentrées à domicile





Lire le communiqué de presse : https://t.co/U3QoJJHTTj — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 11, 2020

Au total depuis le 1er mars, 26.643 décès ont été enregistrés dans l'Hexagone, dont 16.820 dans les hôpitaux et 9.823 dans les établissements sociaux et médicosociaux.

A l'heure actuelle, 2.712 malades atteints d'une forme grave de Covid-19 sont en réanimation, soit 64 de moins en 24h. Cela signifie que la pression sur les services d'urgence hospitaliers continue de réduire.

Déconfinement : Une première matinée plutôt réussie dans les transports franciliens, malgré des incidents isolés

Après des semaines de trafic très limité, de nombreux Franciliens étaient de retour dans les transports en commun ce lundi 11 mai.

Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités, s'est félicitée d'une «première matinée de déconfinement réussie», saluant le calme et le civisme des voyageurs. «Aucun incident majeur n'a été constaté sur le réseau ce matin», a indiqué la RATP, ajoutant que «les retours du terrain montraient un respect global des consignes sur le réseau».

Des scènes de forte affluence ont toutefois été filmées et partagées sur les réseaux sociaux. Sur celles-ci, les passagers se trouvent à moins d'un mètre les uns des autres et sont même parfois en contact.

Forte affluence dans le #RERB à Gare du Nord en direction du sud. Quais et rames bondés de voyageurs. Distanciation impossible. #COVID19 #deconfinementjour1 pic.twitter.com/EdD4E4l0Fc — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) May 11, 2020

La ligne 13 du métro a notamment été très chargée dès l'ouverture du trafic. Les rames du métro étaient bondées, impossible donc pour les usagers de respecter les consignes de distanciation sociale. Et ce malgré le marquage au sol mis en place par les agents de la RATP.

La régie de transport a indiqué que les métros surchargés observés très tôt ce lundi étaient le résultat des infiltrations d'eau dues aux précipitations qui ont touché la région Ile-de-France. La circulation a pu reprendre de façon plus normale peu avant 8h.

A Châtelet-Les Halles, l'un des principaux nœuds de transports du centre de Paris, l'affluence était à 6h du matin quasiment celle des jours d'avant le confinement. Les RER A et B arrivaient remplis de passagers tandis qu'une voix douce venue des haut-parleurs demandait, en vain, de garder «un mètre de distance». Mais la situation s'est rapidement stabilisée.

Plus généralement, l'autorité régionale Ile-de-France Mobilités a confirmé avoir relevé «quelques problèmes ponctuels très tôt le matin, dans la première demi-heure», qui ont vocation à être réglés les jours prochains en adaptant le service, selon un porte-parole.

Outre ces «incidents», le sécrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a estimé que la reprise du trafic se déroulait correctement dans l'ensemble. Concernant les masques, dont le port est obligatoire dans les transports en commun sur l'ensemble du territoire, il a indiqué qu'«environ 5% des voyageurs se (présentaient) sans», témoignant d'une consigne «bien respectée» dans l'ensemble.

La RATP, qui a fermé 60 stations du métro parisien, a estimé la fréquentation de ce lundi matin à 15 à 20 % de la moyenne, contre 4 % pendant le confinement.

Les 4 000 agents des brigades sanitaires se déploient sur tout le territoire

Le déconfinement a démarré ce lundi matin, et avec lui l’entrée en action des brigades sanitaires. Chargés de casser les chaînes de contamination du coronavirus, 4.000 agents sont mobilisés.

Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, en fonction des besoins de chaque département. Employés des caisses primaires d’assurance maladie, leur première mission, sept jours sur sept et de 8h à 19h, sera de contacter par téléphone (et uniquement par téléphone) les personnes contaminées, dont les coordonnées sont transmises par les médecins traitants.

En interrogeant les malades, les brigades sanitaires devront permettre d’identifier les personnes avec lesquelles ils ont été en contact (et celles qu'ils ont pu contaminer) en dehors de leur famille.

En parallèle de ces «enquêteurs», des équipes de terrain, constituées d’infirmiers (-ières) libéraux, de membres de la protection civile, de la Croix rouge, etc., devront contrôler le bon isolement des malades ou si besoin, leur proposer de loger dans une chambre d’hôtel le temps nécessaire. Leur tâche sera aussi d’assurer un lien avec les cas contacts en situation de handicap ou les solitaires (en leur portant des repas, par exemple).

Enfin, le dispositif prévoit aussi entre 150 et 200 agents supplémentaires, dont des médecins épidémiologistes, prêts à être déployés face à des situations plus compliquées, comme l’apparition d’un foyer infectieux dans une école, par exemple.

En Chine, la ville de Shulan instaure le confinement général

La ville de Shulan, dans la province de Jilin au nord de la Chine, près de la frontière russe, a décrété ce dimanche le confinement général. Les autorités craignent l’apparition d’un nouveau foyer de contamination.

Les transports publics ont été suspendus et les trains ne circuleront pas pendant tout le mois de mai, rapporte RFI. Les cinémas, bibliothèques et infrastructures sportives sont également fermés. Les quelque 700.000 habitants sont priés de rester chez eux, et un seul membre par foyer est autorisé à sortir pour faire des courses.

Les autorités ont détecté ce qui pourrait être les prémices d'un nouveau foyer de contamination. Une femme de 45 ans, travaillant dans un bureau de sécurité publique, serait à l’origine de cette nouvelle chaîne. Elle n’aurait pourtant été en contact avec aucune personne venant de l’étranger ni aucun malade. Onze autres personnes contaminées ont été recensées à Shulan ce weekend, selon The Guardian.

La Chine a décrété il y a plusieurs semaines la fermeture des frontières avec la Russie dans cette région, après que plusieurs personnes retournant en Chine par ces frontières ont été diagnostiquées positives au Covid-19. Selon les autorités, durant les 3 dernières semaines du mois d’avril, 308 habitants de Shulan sont revenus de Russie, et huit d’entre eux ont été placées en quarantaine à l'hôpital.

La crainte de l'apparition de nouveaux foyers épidémiques est bien présente en Chine, alors que cinq nouveaux cas de coronavirus ont été recensés à Wuhan, berceau de l’épidémie. En tout, 17 nouveaux cas ont été déclarés en Chine ce lundi, dont 10 d’origine locale. Pourtant, depuis le début du mois de mai, les chiffres ne dépassaient pas trois cas par jour, et aucun décès n'est à déplorer dans le pays depuis plus d'un mois.

Le Conseil constitutionnel valide la loi sur l'etat d'urgence sanitaire mais censure des éléments

Le Conseil constitutionnel, saisi par Emmanuel Macron, le président du Sénat Gérard Larcher et d'autres parlementaires, a validé la loi prorogeant jusqu'au 10 juillet l'état d'urgence sanitaire et organisant le déconfinement.

Toutefois, la juridiction a décidé «deux censures partielles» pour limiter le nombre de personnes pouvant accéder à ces données, et pour qu'un juge des libertés puisse effectuer un «contrôle» si le malade ne peut pas sortir plus de 12 heures de son lieu d'isolement.

En ce qui concerne les mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, les Sages ont considéré comme mesures privatives de liberté celles consistant en «un isolement complet, lequel implique une interdiction de "toute sortie"» ou celle qui «imposent à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour».

Il a donc censuré ces mesures, estimant qu'elles n'étaient pas accompagnées de garanties «quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire».