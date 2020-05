Les abattoirs, lieux d'infection privilégiés du Covid-19 ?

Le coronavirus est encore une maladie largement méconnue, et les recherches pour limiter la propagation et éviter d'autres épidémies sont encore en cours. Cela pourrait s'avérer critique pour certaines professions, qui dans les chiffres, sont clairement plus à risques que d'autres.

C'est notamment le cas des travailleurs qui exercent dans des abattoirs. Le 8 mai, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis a publié une étude montrant que 4% des salariés de cette industrie avaient été contaminés par le Covid-19, soit près de 5.000 cas sur 130.000 employés à travers 19 Etats.

En Australie, les chiffres ne sont pas aussi impressionnants comme le rapporte le Guardian, mais un foyer de contamination a été découvert à Melbourne dans un abattoir du groupe Cedar Meats. 57 employés ont été infectés, alors que 13 ont eu des contacts proches avec eux. Cela représente 16% des effectifs, alors que tous n'ont pas encore été testés.

En France, à quelques jours près de l'annonce du cluster en Australie, un foyer a également été trouvé en Vendée dans un abattoir de volailles. Quatre salariés ont été testés positifs, alors que 400 prélèvements sur le reste du personnel doivent encore être réalisés. Même chose en Allemagne, à une autre échelle cependant, puisque ce 11 mai, 249 des 1.200 employés d'un abattoir près de la frontière néerlandaise sont porteurs du Covid-19.

Un décret contesté

Selon l'épidémiologiste Benjamin Cowie, du Doherty Institute de Melbourne, ce risque pour les abattoirs proviendrait en grande partie de la difficulté à réaliser la distanciation physique. Les usines n'ont pas été construites dans cette optique, et ne possèdent pas la place pour être remaniée de manière suffisamment saine pour tous. Cependant, que ce soit en France, en Allemagne ou en Australie, elles sont restées pour la plupart ouvertes pendant le confinement, pour continuer à produire de la nourriture à destination des grandes surfaces.

Reste à savoir comment les abattoirs vont réagir face à la confirmation de ce risque important pour leurs travailleurs. Aux Etats-Unis, Donald Trump a signé un décret pour qu'ils restent ouverts coûte que coûte, même si des cas ont été recensés. Les syndicats ont largement critiqué cette décision, qui est entrée en vigueur malgré tout.