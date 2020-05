Même affaibli, Daesh profite du coronavirus pour intensifier ses attaques

L’épidémie de coronavirus fait les affaires de Daesh. En profitant de l’instabilité provoquée par la crise et de ses répercussions sur les forces armées de la coalition anti jihadiste, le groupe terroriste a multiplié ses attaques en Irak.

Occupées à faire respecter le couvre-feu et à accompagner la prévention contre le virus, les forces de sécurité irakiennes ne sont plus focalisées sur Daesh, explique un officier de la coalition à CNN. Des conditions qui ont permis aux terroristes d’augmenter la fréquence de leurs attaques (151 recensées au mois d’avril, une activité similaire à l’année dernière, juste après la défaite du groupe). Le tout sans avoir à utiliser des moyens complexes.

«Les attaques qu’ils conduisent se font maintenant en majorité avec des armes légères, des fusils, des mortiers de petits calibres et plus des véhicules bourrés d’explosifs», indique le lieutenant-général américain Pat White.

Une diminution des moyens qui traduit aussi de l’efficacité de la lutte contre les forces jihadistes restantes. Celle-ci pourrait en revanche pâtir grandement dans les prochains mois de la répercussion de la chute des prix du pétrole sur le budget alloué par le gouvernement irakien à la lutte contre Daesh. Les revenus du pays, et donc ses dépenses, dépendent en effet grandement de l’or noir, dont l’épidémie de coronavirus a fait chuter la valeur.

des attaques pour obtenir de l'argent

Le retour d’une stabilité politique, après une longue période de manifestations contre le gouvernement en Irak, est aussi attendu avec impatience par la coalition. Il sera alors temps de se reconcentrer sur la traque et l’anéantissement des terroristes. D’autant que les forces anti-jihadistes estiment que Daesh se trouve actuellement dans une situation difficile financièrement.

«Nos renseignements suggèrent que les petits chefs de Daesh dans les provinces se concentrent vraiment sur des attaques qui leur permettent d’obtenir des ressources, comme les enlèvements contre des rançons et ce genre de choses», décrit le lieutenant-général White. «Ils obtiennent des sommes plus petites que par le passé. C’est toujours de l’argent réel qui est généré comme ça, mais ce n’est pas assez pour subvenir à leurs besoins».

Malgré tout, la menace Daesh est toujours à prendre au sérieux. En Syrie, près de 40 membres des forces du régime et de ses alliés ont ainsi péri en avril et mai dans des attaques et embuscades menées par les jihadistes dans la province désertique de Deir Ezzor.