«Odeur de soufre» à Paris : une situation similaire signalée à Los Angeles sur les réseaux sociaux

Signalée depuis dimanche soir, veille du déconfinement, une «forte odeur» proche de celle du soufre continuait d'intriguer, lundi 11 mai, de nombreux Parisiens et Franciliens, notamment parce que plusieurs témoignages faisaient part d'une situation similaire à Los Angeles, aux Etats-Unis. Une coïncidence certes troublante mais une comparaison précipitée.

Alors qu'en France, les pompiers ont expliqué que ce phénomène était «probablement lié aux intempéries», en l'attente de résultats d'analyses qui devaient être communiqués dans la journée de ce lundi, de nombreux internautes américains se sont en effet plaints au même moment d'une odeur putride envahissant cette fois la Cité des Anges, en Californie.

Dans le contexte fébrile de l'épidémie de coronavirus, la nouvelle s'est aussitôt propagée comme une trainée de poudre, à l'image des nombreux posts publiés sur les réseaux sociaux.

Ça devient inquiétant @DisguiseDevilin





PARIS. Los Angeles et Hollywood





On nous sort une explication météo, ou autre truc foireux #smell #odeur pic.twitter.com/xgQLwZ9IAo — Monica M (@cmonica75) May 10, 2020

apparently Los Angeles and France smell like farts this is SENDING ME can 2020 get any worse pic.twitter.com/CwTS8ZGKYH — ᵍʳᵃᶜⁱᵉ • nsfr :) (@heavenlyfru) May 10, 2020

Pourtant, si nombre d'internautes faisaient part d'une certaine inquiétude, force est de constater que la presse californienne, ne relevait de son côté, lundi en fin de matinée, aucun fait particulier pouvant être lié aux différents témoignages relayés.

Une marée rouge observée à San Diego

C'était notamment le cas du quotidien Los Angeles Times qui n'évoquait l'information, ni sur son site, ni sur son compte Twitter officiel.

En revanche, le site du quotidien The San Diego Union-Tribune, journal de la ville de San Diego située à 200 km au sud de Los Angeles, a consacré, jeudi 7 mai, un article à un phénomène intéressant observé sur la côte les heures précédentes.

From fiery lights to fetid smell, the red tide sweeps San Diego https://t.co/BKbewhYRp5 pic.twitter.com/JwTOag5aUl — San Diego Union-Tribune (@sdut) May 8, 2020

Une «marée rouge», due à une floraison particulièrement importante d'algues, a coloré l'eau de mer d'un saisissant ton brun-rouille.

Surtout, à mesure que les algues se sont progressivement décomposées, elles ont produit une forte odeur désagréable à plusieurs kilomètres à la ronde depuis le rivage.

Une odeur justement décrite, suivant les différents témoignages relayés par le quotidien, comme une «puanteur sulfureuse, comme quelque-chose de pourri».

De fait, si le lien entre la marée rouge de San Diego et ce qui a été rapporté à Los Angeles n'était pas clairement avéré ce lundi, la proximité géographique et temporelle interpelle et remet les choses en perspective.

Cela dans l'attente d'informations officielles et loin du complotisme considéré parfois comme plus séduisant et plus facile.