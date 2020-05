Un navire de guerre iranien, frappé par un tir ami dans le Golfe d'Oman, fait 19 morts et 15 blessés

L'armée iranienne a affirmé lundi que 19 personnes avaient été tuées et 15 autres blessées lorsqu'un navire de guerre iranien a été touché accidentellement par un missile ami lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman.

«Dimanche après-midi, lors d'un exercice mené par un certain nombre de navires de la marine dans les eaux de Jask et Chabahar (sud-est), le navire de soutien léger Konarak a eu un accident», a ajouté le communiqué publié sur le site internet de l'armée, qui a annoncé un bilan de «19 martyrs et de 15 blessés».