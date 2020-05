Vidéo : des gorilles sauvages filmés en train de chanter pour la première fois

Du jamais vu. Grâce à une animatronique, une créature robotisée que l’on peut contrôler à distance, une équipe de production américaine est parvenue à capturer l’intimité de gorilles sauvages, et les images sont surprenantes.

Pour la première, les primates ont été filmés en train de chanter dans un sanctuaire animalier en Ouganda (Afrique de l'Est), alors qu'ils dégustaient des feuilles, tiges, et divers fruits, rapporte Futura Sciences.

Selon une étude réalisée au Congo en 2016, qui avait déjà montré via des enregistrements sonores la pratique du chant chez les grands singes, les gorilles mâles poussent la chansonnette d'autant plus qu'ils se délectent de leur repas. Sur la séquence, on peut également entendre les animaux libérer leurs flatulences.

un bébé gorille factice infiltré

Cette scène a été filmée par une équipe de cinéastes de John Downer Productions grâce à l’infiltration d’un bébé gorille robotisé très réaliste. Selon les scientifiques, un gorille adulte aurait pu être considéré comme une trop grande menace pour les vrais primates.

Les yeux de l’animal, où se trouve la caméra, ont été tout particulièrement travaillés, le regard étant extrêmement important chez les gorilles sauvages. Ils apprennent beaucoup les uns des autres par un simple contact visuel.

Le petit agent secret factice est donc capable de détourner les yeux si besoin afin de montrer son respect envers les gorilles plus âgés, et ainsi favoriser son intégration dans la famille.

Il peut également se frapper la poitrine, ce qui n’a pas manqué d’amuser un vrai bébé gorille, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous (2’15).