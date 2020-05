Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mardi 12 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

le Bilan de nouveau en hausse en France avec 348 morts supplémentaires en 24h

Pour le second jour consécutif, le bilan de l'épidémie de coronavirus en France est en hausse mardi soir avec 348 nouveaux décès en 24 heures, mais le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser, selon la direction générale de la Santé.

#Coronavirus | Point de situation du mardi 12 mai :



26 991 décès liés au #COVID19



21 595 personnes hospitalisées



2 542 patients graves en réanimation



57 785 personnes sont rentrées à domicile





Lire le communiqué de presse : https://t.co/G3FlwSfq0o — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 12, 2020

Au total depuis le 1er mars, au moins 26.991 décès ont été enregistrés mais la pression sur les services d'urgence continue de se réduire, avec 2.542 patients, soit 170 de moins que la veille, précise-t-elle. Au plus fort de l'épidémie, le 8 avril, les services de réanimation accueillaient 7.148 cas graves.

Depuis le début de l’épidémie, près de 97.000 personnes (96.979) ont été hospitalisées dont 57 785 ont pu regagner leur domicile, souligne la DGS.

Wuhan lance un dépistage massif de sa population après la découverte de nouveaux cas

Six personnes ont été testées positives au coronavirus dimanche et lundi derniers à Wuhan, berceau de l’épidémie en Chine. Les autorités vont procéder à un dépistage massif de la population, a-t-on appris mardi.

Ce sont les premiers cas recensés dans la ville depuis plus de 35 jours consécutifs. Aucun de ces nouveaux cas ne vient de l’étranger, rapporte CNN. Un nouveau foyer de contamination serait potentiellement en train d’émerger dans la ville de plus de 11 millions d’habitants.

Les autorités locales ont donc prévu de tester massivement la population pendant une période de 10 jours, selon une note de la ville publiée par le média The Paper. Les tests utilisés seront des tests à l’acide nucléique. C'est une campagne d'envergure, puisque les 11 millions d'habitants de Wuhan pourraient être testés prochainement.

Les salariés au chômage partiel vont perdre 410 euros

Placés en chômage partiel par leurs entreprises pour limiter l’impact de la crise économique du coronavirus, les salariés dans ce cas de figure devraient perdre en moyenne 410 euros sur les huit semaines de confinement.

L’évaluation, réalisée par l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et publiée mardi, précise qu’il s’agirait d’une perte globale de 2,7 milliards d’euros sur l’ensemble des travailleurs ayant dû rester chez eux sans possibilité de poursuivre leur activité.

«Les salariés dans le secteur du commerce risquent d'être en première ligne dans cette perte de revenus. Ils représentent 16 % des demandes de chômage partiel. Les salariés de la construction (11,5 % des demandes) et ceux de l'hébergement et la restauration (8,9 % des demandes) risquent de souffrir également », décrit l’OFCE.

Les parcs et jardins de Paris au cœur d'une polémique

Malgré le classement de la capitale en «zone rouge», la maire de Paris Anne Hidalgo a demandé mardi, la réouverture des parcs et jardins de la ville, «pour y marcher et s'aérer». L'élue socialiste souhaite aussi «le port du masque obligatoire».

Mais le ministre de la Santé Olivier Véran a réaffirmé peu après son refus des réouvertures, «ni à Paris ni en Ile-de-France, ni dans les autres régions classées zones rouges».

Quelques heures plus tard, Anne Hidalgo est remontée au créneau : «Je pense que c'est une mesure de santé publique (...) Dans le dialogue, avec des propositions concrètes, nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente avec le gouvernement».

Un français sur dix aurait commencé l'écriture un livre pendant le confinement

Plus de 5 millions de personnes ont profité de cette période de confinement, en France, pour entamer l'écriture d'un manuscrit, selon une enquête menée en ligne début mai par Harris Interactive (sur un échantillon de 1166 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) et publiée mardi.

Un résultat tellement étonnant que Vincent Montagne, Président du Syndicat National de l'Edition (SNE), n'a pas caché sa joie au site Actualitté : «une excellente nouvelle qui confirme l'importance de l'écrit, du développement de l'imaginaire et de l'épanouissement personnel qui en découle».

D'ailleurs, 22 % des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté au moins un livre pendant cette période confinée, et 54 % des Français déclarent avoir lu au moins un livre depuis le 17 mars (en moyenne 2,5 livres sur cette période).