La Russie a-t-elle volontairement sous-estimé les chiffres du coronavirus dans le pays ?

La coïncidence est pour le moins étrange. La mairie de Moscou a dévoilé les chiffres concernant les décès dans la ville en avril 2020, avec une augmentation supérieure à 1.700 morts comparativement à l'année précédente. Pourtant, si l'on en croit les bilans provisoires communiqués depuis le début de la crise, la ville a décompté «seulement» 642 décès liés au nouveau coronavirus.

Une différence qui a été pointée du doigt par le New York Times, et qui pourrait laisser entendre que les autorités ont volontairement sous-évalué le nombre de morts dans le pays. D'autant que si la Russie est récemment entrée dans le club fermé des 200.000 cas de Covid-19, aux côtés des Etats-Unis, de l'Italie, de l'Espagne et du Royaume-Uni, le taux de mortalité annoncé est largement plus faible dans le pays dirigé par Vladimir Poutine.

Au 12 mai, 2.116 morts sont comptabilisés pour 232.243 cas, quand l'Italie rapporte plus de 30.000 décès face à un nombre de malades sensiblement égal. Le pays avait d'ailleurs largement fait campagne pour montrer sa gestion de crise supérieure aux autres pays, avec l'un des taux de mortalité les plus bas au monde.

Une contestation virtuelle

Jouant sur ce «succès», et malgré une forte hausse des cas depuis le début du mois de mai, Vladimir Poutine a décidé de mettre fin à «la période chômée» ce 12 mai. Une exception est cependant faite pour la ville de Moscou, qui restera confinée jusqu'au 31 mai, étant le principal foyer épidémique au niveau national.

Si jamais il venait à être confirmé que la Russie a menti sur ses chiffres, la colère pourrait exploser dans le pays. L'opposition s'est déjà largement faite entendre sur internet depuis le début de l'épidémie, critiquant un manque de moyens donnés aux habitants pour faire face à la crise économique. Des manifestations virtuelles sur Youtube ou Yandex (équivalent de Google Maps en Russie) ont eu lieu et semblent avoir été très suivies. Mais il reste difficile d'en mesurer l'impact. La fin du confinement dans la majorité du pays pourrait donner plus d'indication sur la manière dont les habitants vivent la crise.