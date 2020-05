Le masque pourrait provoquer des problèmes de santé en été

Difficultés respiratoires, déshydratation... le port du masque pendant l’été pourrait causer des problèmes de santé, notamment en cas de canicule, alertent des chercheurs japonais.

Selon eux, le manque d'air frais aspiré par les poumons entraînerait un essoufflement et faciliterait la formation de chaleur à l’intérieur du corps, a alerté Kyodonews.net.

Interrogé par l'agence de presse nippone, Yasufumi Miyake, chef des urgences à l’hôpital universitaire de Teikyo a invité les personnes à refroidir leur corps autant que possible afin d’éviter l’épuisement et les coups de chaleur. Il a notamment conseillé d’allumer les climatiseurs, de boire régulièrement de l’eau et de reposer son corps dès que possible.

Un danger durant l'activité physique vigoureuse

Professeur spécialiste en physiologie de l’environnement, Noriyuki Koibuchi a lui recommandé de se refroidir le front et le cou le plus souvent possible car la tête contient de nombreuses fibres nerveuses plus sensibles aux variations de température que le reste du corps.

«Vous respirez plus fréquemment lorsque vous portez un masque, vous devez absolument éviter de faire des exercices physique vigoureux (lorsque vous portez un masque», a ajouté l’enseignant.

En effet, le mois dernier en Chine, au moins deux étudiants sont décédés alors qu’ils portaient un masque durant des efforts physiques.