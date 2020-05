Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mardi 12 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Le président des chasseurs propose de piéger les chats pour sauver la biodiversité

On va devoir «agir sur le chat». Ces quelques mots ne sont pas très clairs mais, dans la bouche du président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), ils n'ont pas manqué de faire réagir les internautes. Willy Schraen les a prononcés dimanche 3 mai, lors d'un live organisé sur Facebook par Chassons.com.

Que signifie exactement «agir sur le chat» ? Si Willy Schraen ne parle à aucun moment de tuer les petits félins, il évoque néanmoins «le piégeage» de ces animaux lorsqu'ils se trouvent «à plus de 300 mètres de toutes habitations».

Pourquoi ? Et bien parce que, selon le président de la FNC, «le chat est en train de détruire la biodiversité». Il insiste : le félin «tue bien plus d'animaux que les chasseurs, c'est même pas à comparer».

La vidéo, notamment partagée sur les réseaux sociaux par le journaliste Hugo Clément, a donné lieu à de vives critiques envers la communauté des chasseurs et leur président.

Le Spinosaurus, premier dinosaure capable de nager comme un poisson

Le Spinosaurus est bel et bien le premier dinosaure semi-aquatique. Cela a été confirmé grâce à l'étude de fossiles d'il y a environ 97 millions d'années, après des années de débats entre scientifiques.

C'est la queue du spécimen, découverte en plusieurs fois au Maroc en morceaux puis assemblée, qui a permis aux chercheurs de l'étude parue dans la revue Nature d'aboutir à cette conclusion, rapporte National Geographic. L'analyse de la queue, qui ressemblerait à une «sorte de pagaie géante», montre qu'il est fort probable que ce dinosaure était à l'aise dans l'eau.

Elle est le signe de l'adaptation aquatique la plus aboutie qui ait été observée chez un grand dinosaure. Cet animal de plus de quinze mètres a probablement appris, en évoluant, à se déplacer dans un vaste écosystème fluvial et à chasser d'énormes poissons, explique la chaîne de télévision spécialisée.

Sebastian Vettel quittera Ferrari à la fin de la saison 2020

La rumeur courait depuis un certain temps déjà. L'Allemand Sebastian Vettel, 32 ans, va quitter Ferrari à la fin de la saison 2020, a annoncé l'écurie italienne de Formule 1 qui n'a pas précisé le nom de son successeur.

L’entourage du pilote quatre fois champion du monde avec Redbull Racing mais jamais titré avec l’écurie italienne, n’est pas parvenu à faire aboutir les négociations liées à la prolongation du contrat de l’Allemand qui arrivera à son terme en fin de saison, avait annoncé la BBC.

L’Espagnol Carlos Sainz (McLaren) est pressenti pour lui succéder et être ainsi associé au Monégasque Charles Leclerc considéré comme l’un des grands futurs noms de la F1 et lié jusqu’en 2024 avec Ferrari.