Après 2 mois de confinement, la moisissure a envahi les cinémas et commerces en Malaisie

Après deux mois de confinement, les gérants et employés de cinémas et commerces ont retrouvé leurs établissements ravagés par la moisissure en Malaisie.

Les sièges et tapis d'un cinéma dans l'ouest de l'Etat de Perak, les articles en cuir d'un magasin de maroquinerie sur l'île de Bornéo, ou encore ceux d'un magasin de vêtements de voyage situé à Penang. Tous ont été retrouvés remplis de poussière et de moisissure, rapporte le Daily Mail. La boutique de prêt-à-porter a réussi à sauver ses produits en les nettoyant et le cinéma a pu faire un grand nettoyage ou remplacer ses sièges. Mais certains détaillants, à l'instar du magasin de maroquinerie, doivent se séparer d'une grande partie de leurs stocks coûteux, pleins de tâches de moisissure.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes réagissent à ces photos diffusées par le site internet du journal britannique. Ils affirment que c'est le résultat d'une mauvaise climatisation et d'un entretien défaillant par les propriétaires du magasin. Le responsable de la boutique de Penang a déclaré que les moisissures ont dû se développer en raison de la température humide, car la climatisation du centre commercial où il se situe a été fermée pendant toute la période de confinement.

Après un ralentissement du nombre de cas de Covid-19 dans le pays d'Asie du Sud-Est, le Premier ministre Muhyiddin Yassin a allégé les mesures de confinement. Ainsi depuis lundi 4 mai, les entreprises malaisiennes sont autorisées à rouvrir, sous réserve que les distances de sécurité soient respectées entre les employés. Au total, la Malaisie a enregistré, au 1er mai, quelques 6 000 cas d'infections et une centaine de morts du virus.