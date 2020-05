Canada : une femme arrêtée pour avoir toussé et craché sur un distributeur de billets

Soupçonnée d’avoir toussé, craché et essuyé sa salive sur un distributeur de billets, le 30 avril dernier à Toronto, une Canadienne a été arrêtée mardi.

Holly Hobbs, 32 ans, est entrée dans une banque aux alentours de 5h20, avant d’en ressortir cinq minutes plus tard, a rapporté Newsweek. Le personnel a découvert les faits vers 9h et la police a été alertée une demi-heure plus tard.

Après enquête, les forces de l’ordre ont identifié Holly Hobbs la semaine dernière. Sous le coup d’un mandat d’arrêt, la trentenaire a été arrêtée et devait comparaître ce mercredi devant le tribunal.

Cet épisode est intervenu en plein épidémie de coronavirus. Selon les chiffres du cabinet Johns Hopkins, le Canada comptait ce lundi 5.300 décès et 72.419 personnes atteintes par le Covid-19.