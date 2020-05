Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances en Croatie cet été ?

C'est l'une des destinations les plus prisées par les voyageurs du monde entier, et notamment les Français. Mais, en raison de la pandémie de Covid-19, sera-t-il possible de partir en vacances en Croatie cet été ?

Les autorités croates ont commencé à alléger les mesures de restriction, signe du ralentissement de la propagation du virus sur le territoire. Ainsi, les enfants des parents qui doivent se rendre à leur travail ont pu faire leur rentrée, lundi 11 mai. Le même jour, les terrasses, bars et restaurants ont été autorisés à lever le rideau et les rassemblements de dix personnes maximum sont désormais permis. Mais la possibilité que les Français puissent voyager dans ce pays d'Europe de l'Est cet été semble faible.

Les frontieres de la croatie toujours fermees

Bien que la Croatie diminue les mesures de restriction, ses frontières demeurent fermées, selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères : «Depuis le 19 mars, il n'est plus possible aux Français ou aux Européens non croates d'entrer sur le territoire, sauf en cas de transit dans le cadre d'un retour en France».

Néanmoins, la Commission européenne s'apprête mercredi 13 mai à présenter des recommandations pour sauver la saison estivale du secteur touristique. En effet, Bruxelles prône une réouverture des frontières intérieures de l'Union Européenne. Mais il ne s'agit que d'une recommandation, la Croatie peut faire le choix d'écouter la Commission, mais aussi de garder ses frontières fermées.

SEULS LES TOURISTES DEs PAYS peu touches AUTORISÉS ?

Par ailleurs, les autorités sanitaires du pays ont déclaré que les touristes originaires de pays plus affectés par la pandémie que la Croatie ne seraient pas autorisés à rentrer sur le territoire, indique l'AFP le 21 avril. Et la France est l'un des pays les plus touchés par le Covid-19, avec plus de 26 000 cas mercredi 13 mai.

Mais depuis le 21 avril, le nombre de cas en France ne cesse de diminuer et le pays a même entamé son déconfinement progressif. Reste à savoir si cela suffira à faire basculer la balance, ou pas.

des interrogations en france sur les deplacements

Quand bien même la Croatie déciderait d'ouvrir ses frontières aux Français, encore faudrait-il que la France laisse ses citoyens s'y rendre. Or, le président Emmanuel Macron a averti mardi 5 mai qu'il était «trop tôt pour dire si on pourra[it] avoir des vacances». Il a également rappelé qu'on ne saura que début juin si les déplacements des vacances d'été seront autorisés.

A ce jour, et au moins jusqu'au 2 juin, seuls les déplacements à moins de 100 km de son domicile sont permis. Au delà de cette limite, «un motif professionnel ou familial impérieux» est exigé.