Gestion du coronavirus : Robert De Niro qualifie Donald Trump de «cinglé»

Interrogé mardi par la BBC, l’acteur Robert De Niro a violemment critiqué la gestion de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis par Donald Trump.

«Vous avez un cinglé qui dit des choses autour desquelles les gens essaient de danser, a pesté le comédien américain. Il veut être réélu. Il se fout de savoir combien de personnes meurent».

“It’s like Shakespearean the whole thing” – actor Robert de Niro on how the coronavirus outbreak is being handled in the US#Newsnight pic.twitter.com/k64t3Mhcl9

