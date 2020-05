Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 15 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

104 MORTS SUPPLÉMENTAIRES EN 24 HEURES POUR 27.529 DÉCÈS AU TOTAL EN France

La France a enregistré 104 nouveaux décès en 24 heures dus à l'épidémie de coronavirus, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan de la Direction générale de la santé vendredi soir.

Le Covid-19 a fait au moins 27.529 morts depuis le 1er mars, mais la pression sur les services de réanimation continue de se réduire, avec 2.203 cas graves et un solde négatif de 96 malades par rapport à jeudi, a-t-elle précisé.

UN ENFANT MEURT D'UNE FORME PROCHE DE LA MALADIE DE KAWASAKI, UNE PREMIÈRE EN FRANCE

Un enfant de 9 ans, atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus, est mort, premier décès de ce type en France, a-t-on appris vendredi auprès de son médecin.

L'enfant, décédé d'une «atteinte neurologique liée à un arrêt cardiaque», avait «une sérologie montrant qu'il avait été en contact» avec le coronavirus, mais n'avait pas développé les symptômes du Covid-19, a précisé à l'AFP le professeur Fabrice Michel, chef du service de réanimation pédiatrique de La Timone à Marseille.

Le jeune patient, domicilié à Marseille, a fait «un malaise grave avec un arrêt cardiaque» chez lui avant d'être transporté dans ce service spécialisé. Il y a reçu «des soins pendant sept jours», et est décédé samedi dernier, a précisé le médecin.

UN LIEN POSSIBLE ENTRE LE COVID-19 ET LA MALADIE DE KAWASAKI CHEZ LES ENFANTS ÉTUDIÉ PAR L'OMS

L'OMS a indiqué vendredi étudier un possible lien entre la maladie Covid-19 et la maladie de Kawasaki, ce syndrome inflammatoire touchant les enfants et dont une forme proche a fait un premier mort en France.

«Des hypothèses initiales indiquent que ce syndrome pourrait être lié au Covid-19 (...). Nous appelons tous les cliniciens dans le monde à travailler avec leurs autorités nationales et l'OMS pour être en alerte et mieux comprendre ce syndrome chez les enfants», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève.

La maladie intrigue les autorités sanitaires de plusieurs pays depuis deux semaines, alors même que les enfants ne sont que très peu atteints par les formes graves du Covid-19.

RÉFORME DES HÔPITAUX : EMMANUEL MACRON RECONNAÎT «UNE ERREUR DE STRATÉGIE»

Lors d'une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris, ce vendredi 15 mai, Emmanuel Macron a été vivement interpellé par des infirmières des urgences. Il a dit vouloir «mettre fin» à la «paupérisation» des personnels soignants et promis que l'Etat «sera au rendez-vous» avec une réforme ambitieuse.

Emmanuel Macron est revenu sur la réforme du système de santé engagée il y a deux ans. «On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée» car elle ne «portait pas assez de sens» et avait une «ampleur» et un rapport au temps «pas du tout suffisants compte tenu de l'état où était l'hôpital», a-t-il affirmé. «J'étais convaincu qu'on était en train de changer les choses» et «c'est très cruel pour moi-même», a-t-il ajouté, jugeant que «c'était une super stratégie mais à faire dix ans plus tôt».

Mais «je n'ai pas envie non plus qu'on revienne à l'étape d'avant», a souligné Emmanuel Macron, insistant sur l'importance de réorganiser l'hôpital public.

LA SLOVÉNIE, premier pays européen à décréter LA FIN DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La Slovénie a proclamé la fin de l'épidémie de Covid-19 sur son territoire jeudi 14 mai, après que les autorités ont confirmé moins de sept nouveaux cas chaque jour au cours des deux dernières semaines.

«Aujourd'hui la Slovénie a la meilleure situation clinique en Europe, ce qui nous permet de mettre fin à l'état épidémique» qui avait été déclaré le 12 mars, a affirmé le Premier ministre Janez Jansa. Selon la radio publique slovène, en déclarant la fin de l'épidémie, l'Etat évite la prolongation automatique jusqu'à la fin juin des mesures de soutien économique votées pour aider la population et les entreprises. Ainsi, celles-ci s'arrêteront à la fin du mois de mai.

Pour autant, certaines restent en vigueur, comme l'interdiction des rassemblements publiques, le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale.