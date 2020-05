Des glaces parfum gaz lacrymogène vendues à Hong Kong

Une boutique de Hong Kong propose des glaces au goût de gaz lacrymogène, en soutien au mouvement pro-démocratique.

Différents ingrédients ont été testés, dont le wasabi et la moutarde, afin de reproduire le goût du gaz lacrymogène et ses effets irritants pour la gorge. Et c'est le poivre noir qui s'est révélé le plus proche : «Nous faisons rôtir puis nous broyons des grains de poivre noir entiers et nous les transformons en gelée, à l'italienne», a expliqué l'inventeur au Evening Standard.

En proposant ce parfum, le glacier a expliqué avoir voulu apporter son soutien au mouvement pro-démocratique, qui cherche à retrouver son élan durant la pandémie de Covid-19. Par ce geste, il souhaite avant tout redonner de la force aux manifestants : «Nous voulions faire une saveur qui rappelle aux gens qu'ils doivent poursuivre le mouvement de protestation et ne pas perdre leur ardeur».

«un flashback»

Une initiative qui semble faire l'effet escompté : «Ca a le goût du gaz lacrymogène. On a du mal à respirer au début et c'est vraiment piquant et irritant [...] C'est comme un flashback qui me rappelle combien j'ai souffert dans les manifestations et que je ne dois pas l'oublier», a affirmé une cliente, citée par le média britannique.

Et selon le glacier, le parfum rencontre un franc succès, avec 20 à 30 boules vendues par jour avant les mesures sanitaires imposées par le confinement.

Un espace où les personnes peuvent exprimer leur opinion sur le mouvement, notamment grâce à l'utilisation de post-it multicolores, est aussi proposé dans le magasin. Un écho aux murs dits «de Lennon», des facades remplies de post-it multicolores avec des messages de protestation, apparus sur tout le territoire au plus fort des manifestations.