La Slovénie décrète la fin de l'épidémie de coronavirus

C'est le premier pays européen à le faire. La Slovénie a proclamé la fin de l'épidémie de Covid-19 sur son territoire jeudi 14 mai, après que les autorités ont confirmé moins de sept nouveaux cas chaque jour au cours des deux dernières semaines.

«Aujourd'hui la Slovénie a la meilleure situation clinique en Europe, ce qui nous permet de mettre fin à l'état épidémique» qui avait été déclaré le 12 mars, a affirmé le Premier ministre Janez Jansa. Selon la radio publique slovène, en déclarant la fin de l'épidémie, l'Etat évite la prolongation automatique jusqu'à la fin juin des mesures de soutien économique votées pour aider la population et les entreprises. Ainsi, celles-ci s'arrêteront à la fin du mois de mai.

Plus tôt dans la semaine, le gouvernement avait annoncé la levée de la plupart des restrictions à partir de la semaine prochaine, avec notamment la réouverture des centres commerciaux et des hôtels jusqu'à 30 lits. Pour autant, certaines restent en vigueur, comme l'interdiction des rassemblements publiques, le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale.

plus de quarantaine pour les europeens

Par ailleurs, les personnes en provenance de l'Union européeenne arrivant en Slovénie ne seront plus obligées de se mettre en quarantaine pendant au moins sept jours, comme c'était le cas début avril, indique l'agence de presse britannique Reuters qui s'appuie sur un communiqué du gouvernement. En revanche, l'isolement d'au moins 14 jours reste en place pour les personnes provenant d'États non-membres de l'UE, à l'exception de certaines exemptions faites pour les diplomates ou les personnes transportant des marchandises par exemple.