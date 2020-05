Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du vendredi 15 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

HYPER CACHER DE PARIS : HAYAT BOUMEDDIENE POURRAIT TOUJOURS ÊTRE EN VIE

D’après les informations révélées par France 2, Hayat Boumeddiene, la compagne d’Amedy Coulibaly qui avait tué une policière municipale à Montrouge et perpétré l’attentat de l’Hyper Cacher de Paris en janvier 2015, pourrait être toujours vivante.

C’est du moins ce qu’affirme une djihadiste interrogée par les policiers français à son retour de Syrie à la fin de l’année 2019. Selon elle, les deux femmes seraient parvenues à s’échapper du camp d’Al-Hol (nord-est de la Syrie) où elles étaient retenues captives.

Hayat Boumeddiene, que l’on croyait morte après le témoignage de l’épouse du jihadiste Jean-Michel Clain, se retrouve donc au cœur depuis la fin du mois d’avril d’une enquête ouverte pour «association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste».

DES HACKERS RÉCLAMENT 42 MILLIONS DE DOLLARS POUR NE PAS DIVULGUER LES SECRETS DE PLUSIEURS STARS

Gruman, Shire, Meiselas ans Sacks, l’un des plus importants cabinets d’avocat basé à New York a été victime d’une cyber-attaque. L'affaire a été révélée la semaine dernière et le groupe de pirates, nommé REvil, réclame 42 millions de dollars (39 millions d’euros) et menace de dévoiler du «linge sale» sur Donald Trump.

Les hackers se seraient emparés de 756 gigaoctets de données confidentielles appartenant au cabinet spécialisé dans le divertissement, a rapporté le média people américain Page Six.

Parmi ses clients les plus influents se trouvent Mariah Carey, U2, le basketteur LeBron James, Elton John, Robert De Niro, Madonna ou encore Lady Gaga. Les dossiers volés contiendraient notamment des mails personnels, des contrats et documents sur de nombreuses de la musique et du cinéma.

LA CASA DE PAPEL : LA SAISON 5 EST CONFIRMÉE

Alex Pina, le créateur de «La Casa de Papel», a confirmé qu’une saison 5 de la série espagnole allait voir le jour.

Alors que la saison 4 est disponible sur Netflix depuis le 3 avril, le scénariste s'est confié au site Deadline, confirmant enfin une saison 5. Avec qui et quand ? Le showrunner n’en n’a cependant pas révélé davantage, s’amusant à dire que s’il le faisait, «Netflix mettrait une bombe dans (sa) maison !».