Un masque qui deviendrait fluo au contact du coronavirus développé par des chercheurs

Des chercheurs de Harvard et du MIT ont mis au point un masque de protection capable de détecter la présence du coronavirus et de le signaler, en devenant fluo.

Il est en effet doté de capteurs constitués de matériel génétique (ADN et ARN) réagissant aux virus. Ce matériel, lyophilisé sur le tissu, peut rester stable à température ambiante pendant plusieurs mois, permettant ainsi au masque de conserver son efficacité durant une longue période.

Si le masque demeure actuellement en phase de test, il pourrait potentiellement constituer un outil décisif dans la lutte contre le coronavirus, en permettant de le détecter plus simplement et rapidement que les tests actuels.

Une invention qui a fait ses preuves



«Lorsque nous rouvrirons nos voies de communication, il pourrait être utile dans les aéroports, aux contrôles de sécurité et lorsque nous attendons de prendre l'avion», a expliqué Jim Collins, l'un des inventeurs de ce masque, à Business Insider US. «Vous ou moi pourrions l'utiliser sur le chemin du travail. Les hôpitaux pourraient l'utiliser aussi pour les patients qui arrivent ou qui attendent dans la salle d'attente, afin d'effectuer un dépistage préalable des personnes infectées».

L'équipe de Jim Collins se montre confiante concernant le succès de son invention. Et pour cause, puisque les chercheurs ont déja mis au point ces dernières années des capteurs capables de détecter les virus à l'origine du SRAS, de la rougeole, la grippe, l'hépatite C, ou encore le virus du Nil occidental.