Vidéo : Des requins poursuivent 3 surfeurs

Ils surfaient comme si de rien n'était. Un groupe d'amis s'est retrouvé encerclé par des requins, dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

C'est l'opérateur de drone Adam Fitzroy qui s'est rendu compte que deux grands requins blancs nageaient à quelques mètres des surfeurs, grâce à ses images, publiées par la suite sur 9Now.

Il s'est alors empressé de courir sur la plage de Tuncurry pour faire signe au groupe de sortir de l'eau: «Mon coeur battait à une vitesse de mille battements par minute [...] Je sais qu'une attaque est peu probable, mais c'est la peur de l'inconnu », a-t-il expliqué par la suite.

Heureusement, le groupe a compris l'alerte de l'opérateur : «On pouvait entendre un drone qui passait et on se demandait d'où il venait... on s'est retournés et on a vu un mec qui courait sur la plage, il nous faisait signe de sortir de l'eau et criait qu'il y avait deux requins blancs derrière nous», raconte l'un des surfeurs, Robert Dent. Le groupe s'est alors immédiatement dirigé vers la côte, et est parvenu à l'atteindre sain et sauf.

Après être sorti de l'eau et avoir regardé la vidéo, Adam Mulligan, un autre surfeur, a conclu que les requins «n'avaient pas faim». Il a ajouté : «Ils sont juste passés à la nage et sont tombés sur nous». Le troisième surfeur, Trent Maier, a quant à lui affirmé que des rencontres similaires se passent presque tous les jours. Rassuré, le trio a déjà repris les vagues.