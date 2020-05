Vidéo : La spectaculaire explosion d’une centrale nucléaire en Allemagne

Tout était programmé. La centrale de Philippsburg (Allemagne) a été dynamitée ce jeudi. Elle avait cessé toute activité depuis décembre 2019.

En tout, 1.100 trous remplis de dynamite ont été nécessaires pour venir à bout des deux tours de refroidissement, a rapporté le NouvelObs. Le média précise qu’aucun horaire n’avait été communiqué afin d’éviter la venue de curieux sur le site.

Sur Twitter, l’ONG Greenpeace a salué «un pas de plus vers la sortie du nucléaire prévue en 2022 en Allemagne».

#keingeldfuergestern - die Message projizierten Greenpeace-Aktivist*innen heute Nacht an das #AKW Philippsburg, dessen Kühltürme in den kommenden Tagen gesprengt werden. Die Politik muss JETZT in die #Energiewende investieren https://t.co/Jvj4OQyILU pic.twitter.com/g0VQdUytop

— Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) May 13, 2020