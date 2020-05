Jacinda Ardern rejetée d’un café à cause du coronavirus

La première ministre Néo-Zélandaise Jacinda Ardern a été refusée à l'entrée d'un café à Wellington (Nouvelle-Zélande), en raison des mesures de distanciation sociale.

L'incident s'est produit ce samedi 16 mai à «Olive», un café populaire de la ville. Un utilisateur de Twitter, présent à l'intérieur, a donné l'alerte. «Oh mon dieu, Jacinda Ardern a essayé de rentrer à Olive et a été refusée parce que c'était rempli».

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full.

Par mesure de précaution, les restaurants néo-zélandais ne peuvent accueillir qu'un maximum de 100 personnes, avec une distance d'un mètre entre chaque groupe de convives. «Attendre devant un café, est une expérience partagée par beaucoup de monde en Nouvelle-Zélande, en raison des restrictions liées au coronavirus», a réagi le porte-parole de Jacinda Ardern.

Quelques heures plus tard, le partenaire de la première ministre, Clarke Gayford s'est excusé sur Twitter : «Je dois assumer les responsabilités de ce qui s'est passé. Je n'étais pas organisé et je n'ai pas fait de réservation» a-t-il écrit. «Ils ont été très gentils de venir nous chercher quand une place s'est libérée. Le service était excellent».

I have to take responsibility for this, I didn't get organized and book anywhere. Was very nice of them to chase us down st when a spot freed up. A+ service.

— Clarke Gayford (@NZClarke) May 16, 2020