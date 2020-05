Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du samedi 16 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Le financier présumé du génocide rwandais, Félicien Kabuga, arrêté près de Paris

Félicien Kabuga, considéré comme le «financier du génocide rwandais» et l'un des principaux accusés encore recherchés par la justice internationale, a été arrêté samedi matin près de Paris, ont annoncé le parquet général de Paris et la gendarmerie dans un communiqué commun.

Agé de 84 ans, M. Kabuga, qui résidait à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) sous une fausse identité, est notamment accusé d'avoir créé les milices Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 qui fit 800.000 morts selon l'ONU.

Il est visé par un mandat d'arrêt du Mécanisme international, la structure chargée d'achever les travaux du Tribunal international pour le Rwanda (TPIR). Selon le communiqué des autorités françaises, il faisait partie des «fugitifs les plus recherchés au monde».

Son arrestation montre que «les responsables de génocide peuvent être contraints de rendre des comptes, même vingt-six ans après leurs crimes», a commenté le procureur du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), Serge Brammertz, dans un communiqué.

Nouvelle poussée des actes anti-LGBT en 2019

Les injures et agressions homophobes ou transphobes ont de nouveau connu une forte poussée, de 36% l'an passé en France, symbole du fort «ancrage» de l'homophobie dans le pays selon le gouvernement.

Un bond qui intervient après une année 2018 déjà présentée comme une année «noire» par les associations avec un niveau inégalé d'agressions physiques envers les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bis, trans).

Ces nouveaux chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur dessinent une hausse continue de ces crimes et délits, à la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie et 30 ans après le retrait de l'homosexualité de la liste des maladies mentales par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'an passé, les forces de police et de gendarmerie «ont recensé 1.870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe contre 1.380 en 2018», soit une «augmentation de 36% du nombre de victimes d'actes anti-LGBT», a expliqué le ministère dans un communiqué.

Les injures et outrages représentent 33% des infractions subies, tandis que les violences (physiques et sexuelles) concernent 28% des plaintes. Les victimes sont majoritairement des hommes (75%), plutôt jeunes: 62% ont moins de 35 ans.

Ces statistiques sont toutefois chaque année en décalage avec la réalité, les associations de soutien aux personnes LGBT rappelant régulièrement que de nombreuses victimes n'osent pas porter plainte. Lundi, doivent d'ailleurs être publiés les chiffres de l'association SOS Homophobie, qui avait alerté l'an passé sur la recrudescence des agressions physiques.

L'Albanie interdit les «thérapies de conversions» des homosexuels

Les psychologues d'Albanie ont interdit les prétendues «thérapies de conversion» qui visent à changer l'orientation sexuelle de jeunes membres de la communauté LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). Une avancée qui a été saluée samedi par les associations de défense des droits dans le pays.

La décision prise vendredi par l'ordre des psychologues est «considérablement importante pour les adolescents LGBTI», a insisté l'association de défense pour les droits des homosexuels Pink Embassy dans un communiqué.

Tous les thérapeutes en Albanie doivent être membres de l'ordre des psychologues, dont les décisions sont définitives et «valides juridiquement», a expliqué à l'AFP Altin Hazizaj, président de cette association.

Des données récoltées dans d'autres pays montrent que les personnes ayant subi ces thérapies étaient 8,4 fois susceptibles de se suicider et 5,9 fois plus exposées à la dépression, selon l'association. Les experts estiment que les interventions psychologiques et spirituelles qui visent à changer l'orientation sexuelle d'une personne sont faussement attribuées à la science, inefficaces et souvent dangereuses.

En mars 2018, le Parlement européen a voté un texte condamnant ces pratiques et exhortant les Etats membres à les interdire. Et l’Allemagne était devenu début mai le deuxième pays membre de l'Union européenne après l'île de Malte à interdire les thérapies de conversion pour les mineurs.