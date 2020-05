Jeff Bezos pourrait devenir le premier trillionaire de l'Histoire en 2026

1.000 milliards de dollars. C'est le montant irréel que pourrait atteindre la fortune de Jeff Bezos en 2026, faisant du patron d'Amazon le premier trillionaire de l'Histoire, selon une étude menée par Comparisun, une plate-forme de comparaison américaine dédiée aux entreprises.

Déjà à la tête d'une fortune estimée à 143 milliards de dollars (133 milliards d'euros) selon le Bloomberg Billionaires Index, l'homme le plus riche du monde pourrait voir sa richesse atteindre le seuil historique de 1.000 milliards de dollars (927 milliards d'euros) à l'âge de 62 ans. Mais seulement si elle continue de s'accroître au rythme actuel. En effet, pour en arriver à ce résultat, Comparisun a calculé la croissance moyenne annuelle de la fortune des 25 personnes les plus riches du monde sur les cinq dernières années, et a appliqué ce taux à chaque année à venir.

Dans le cas du PDG d'Amazon - qui détient 11 % des actions du géant américain du e-commerce -, sa fortune a augmenté de 34 % en moyenne annuelle sur les cinq dernières années. Ce chiffre pourrait être encore plus important cette année. En effet, grâce aux performances boursières d'Amazon, dont le cours s'est envolé de 28 % depuis le début de l'année, profitant à plein de la crise du coronavirus et des mesures de confinement, Jeff Bezos a vu sa richesse progresser de plus de 20 % depuis le début de l'année (+ 25 milliards de dollars, soit davantage que le PIB du Honduras). Avec 1.000 milliards de dollars, il pourrait se targuer d'avoir une fortune supérieure au PIB cumulé de 179 pays, représentant 3,4 milliards de personnes, soit 43,7 % de l'humanité, affirme le média américain Esquire.

Mark Zuckerberg trillionaire à 51 ans ?

Mais Mark Zuckerberg pourrait lui voler par la suite le titre de plus jeune trillionaire de l'histoire. D'après Comparisun, le cofondateur et PDG de Facebook, aujourd'hui troisième homme le plus riche du monde (78 milliards de dollars, soit 72 milliards d'euros) pourrait accumuler 1.000 milliards de dollars en 2036, à l'âge de 51 ans.

La plate-forme américaine note par ailleurs que, sur les 25 plus gros milliardaires étudiés, «seulement» onze ont une chance de devenir trillionaires pendant leur vie, en se basant sur la croissance moyenne de leur fortune. Outre Bezos et Zuckerberg, on y trouve entre autres le Français Bernard Arnault, PDG de LVMH, le Chinois Jack Ma, fondateur du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, l'Indien Mukesh Ambani, patron du conglomérat Reliance Industries, mais pas Bill Gates, 64 ans, pourtant deuxième homme le plus riche du monde (106 milliards de dollars), et alors qu'un rapport de l'ONG Oxfam datant de 2018 prévoyait que le cofondateur de Microsoft serait le premier trillionaire de l'histoire «d'ici à 25 ans».