Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du dimanche 17 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

e. Macron rend hommage à de Gaulle et «l'esprit français de résistance»

Quatre-vingts ans après la bataille de France, soit l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France, par les forces du Troisième Reich, pendant la Seconde guerre mondiale, Emmanuel Macron a rendu ce dimanche un vibrant hommage, à travers la figure de Charles de Gaulle, à «l'esprit français de résistance», «farouchement libre et fier», qu'illustra la brève contre-attaque menée par de Gaulle dans la débâcle de mai 1940.

Le chef de l'Etat, qui s'est fait souvent reprocher des commentaires controversés sur les Français, a cette fois applaudi un «esprit français qui jamais ne se résout à la défaite».

Emmanuel Macron, qui a pris la parole devant un modeste monument aux morts, dressé au milieu des plaines de l'Aisne, a commencé par un récit épique de la «bataille de Montcornet», un chapitre d'histoire méconnu où le Charles de Gaulle, qui n'était pas encore général mais colonel, a réussi pendant quelques heures à freiner l'avancée des armées allemandes, grâce à une stratégie fondée sur les blindés à laquelle l'état-major ne croyait pas.

«La bataille fut perdue, mais il est des défaites d'un jour qui portent en elles le germes de victoires à venir. La bataille de Montcornet est de celles-ci», a dit l'actuel président de la République, comme pour appeler les Français à l’espérance face à la crise sanitaire et économique.

OLIVIER VÉRAN PROMET «D'AUGMENTER LES RÉMUNÉRATIONS» À L'HÔPITAL

Ce dimanche, dans les colonnes du JDD, Olivier Véran a précisé les contours du «Ségur de la Santé», évoquée vendredi dernier par le président Emmanuel Macron.

Cette concertation, démarrera, a dit le ministre de la Santé, dans moins de dix jours, le 25 mai, avec une «grande réunion multilatérale des partenaires sociaux au ministère» (rue de Ségur, donc) afin de présenter un plan «cet été, pour traduire tout ce qui peut l’être dans le prochain budget de la Sécurité sociale».

En attendant, Olivier Véran promet que le gouvernement va «augmenter les rémunérations» à l’hôpital et créer un «cadre beaucoup plus souple» au temps de travail, en réponse à la demande de reconnaissance des personnels. «Il faut travailler à une augmentation» des salaires des personnels hospitaliers, «au-delà des primes», a déclaré le ministre, sans toutefois donner plus de détails.

Concernant les 35 heures, il assure que «la question n’est pas de déréglementer le temps de travail». «Il ne s’agit pas d’obliger des gens à travailler davantage, mais de créer un cadre beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent de le faire, ou d’organiser leur temps de travail différemment. Sans pression.»

Après 500 jours de crise, Israël a enfin un gouvernement

Après 500 jours de crise et trois élections, le Parlement israélien - la Knesset - a donné aujourd'hui sa bénédiction au gouvernement d'union de Benjamin Netanyahou (Likoud) et Benny Gantz (Coalition centriste Bleu et blanc) pour mettre fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne de l'Etat hébreu.

Ce gouvernement hérite d'une économie fragilisée et doit se prononcer sur un projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, un sujet explosif.

A la Knesset, où les camps de Benny Gantz et Benjamin Netanyahou disposent d'une majorité, 73 députés ont voté pour le gouvernement, soit 12 de plus que le seuil de la majorité.

L'accord entre le Likoud (droite) de «Bibi», comme le surnomment ses partisans, Netanyahou et les centristes de son ex-rival électoral Benny Gantz prévoit un partage équitable des ministères.