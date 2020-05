Pourquoi les abattoirs sont des lieux d'infection privilégiés du Covid-19 ?

La filière animale ciblée par le coronavirus ? Au vu du nombre de contaminations dans les abattoirs ces dernières semaines, il semblerait bien que ce soit le cas.

Dès le 8 mai, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis a ainsi publié une étude montrant que 4% des salariés de cette industrie avaient été infectés par le Covid-19, soit près de 5.000 cas sur 130.000 employés à travers 19 Etats.

Depuis, que ce soit en France, en Australie ou encore en Allemagne, les foyers de contamination se sont multipliés, avec à chaque fois des malades qui se comptent en dizaines, voire en centaines. La raison qui expliquerait cette tendance proviendrait des méthodes et des conditions de travail dans ce secteur de l'économie.

Quelles sont les causes de ces clusters ?

Ainsi, selon l'épidémiologiste Benjamin Cowie, du Doherty Institute de Melbourne, ce risque pour les abattoirs serait en grande partie lié à la difficulté à réaliser la distanciation physique. Les usines n'ont pas été construites dans cette optique, et ne possèdent pas la place pour être remaniée de manière suffisamment saine pour tous. Cependant, elles sont restées pour la plupart ouvertes pendant le confinement, pour continuer à produire de la nourriture à destination des grandes surfaces.

De plus, les travailleurs au sein de ces bâtiments sont régulièrement de la main-d'oeuvre bon marché, financièrement fragiles et régulièrement issus de l'immigration, par exemple en provenance d'Europe de l'Est. Or, ces populations plus pauvres que la moyenne sont plus à risque d'être touchées par le Covid-19. Mais des enquêtes sont en cours pour déterminer de manière certaines les causes claires qui font de ces salariés des cibles privilégiées du virus.

Reste à savoir comment les abattoirs vont réagir face à la confirmation de ce risque important pour leurs travailleurs. Aux Etats-Unis, Donald Trump a signé un décret pour qu'ils restent ouverts coûte que coûte, même si des cas ont été recensés. Les syndicats ont largement critiqué cette décision, qui est entrée en vigueur malgré tout.

Faut-il arrêter de consommer de la viande pour se protéger ?

Les mesures sanitaires prises en temps normal pour éviter qu'une maladie ne se retrouve dans les produits de consommation semblent être suffisantes pour empêcher un client d'être contaminé en mangeant de la viande, même si celle-ci provient des abattoirs mis en cause. Interrogé sur la question par LCI, Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine a d'ailleurs lui-même assuré que : «la viande ne transmet pas le coronavirus, on peut continuer à en consommer sans aucune crainte».