Quand Donald Trump se prend pour un héros du film Independence Day

C'est sûrement la vidéo du week-end. Donald Trump a tweeté ce samedi 16 mai un détournement du film Independance Day, dans lequel sa tête a été incrustée à la place de celle d'un acteur, qui est vite devenu viral sur Internet.

En moins de 24 heures, cette vidéo postée par le dirigeant américain a été vue plus de 10 millions de fois, et «likée» près de 200 000 fois. Elle reprend une des scènes les plus connues du Bockbuster de Roland Emmerich, dans laquelle le président des Etats-Unis Thomas J. Whitmore, incarné par Bill Pullman, mobilise ses troupes avant l'affrontement final contre les extra-terrestres.

Le personnage rappelle à ses compatriotes qu'ils se battent «pour notre liberté. Non pas face à la tyrannie, l'oppression ou la persécution, mais face à l'anéantissement. Nous nous battons pour notre droit de vivre, d'exister.»

Outre le visage de Donald Trump, la vidéo, conçue par le compte @mad-liberals, qui se présente comme «un "manipulateur video" faisant des memes pour notre président, Donald J. Trump», comporte aussi ceux d'autres personnalités républicaines, comme ses enfants Ivanka et Donald Trump, Jr., le sénateur texan Ted Cruz, ou encore les journalistes de Fox News Tucker Carlson et Sean Hannity.

Mais si ce détournement a séduit les supporters de Trump, il n'a pas plu à tout le monde, à commencer par un des principaux concernés : Bill Pullman. «Ma voix n'appartient qu'à moi, et je ne me présente pas à l'élection présidentielle - du moins cette année», a déclaré l'acteur, interrogé par The Hollywood Reporter.