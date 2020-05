Vidéo : deux chats se bagarrent en direct à la télé, provoquant l'hilarité des internautes

C'est bien connu, les chats n'en font souvent qu'à leur tête. Et ce n'est donc pas une très sérieuse interview de leur maîtresse en direct à la télévision qui va les empêcher de se lancer dans une bagarre endiablée, cela pour la plus grande joie des internautes.

La scène est à mourir de rire, tant le décalage entre la propriétaire des chats, qui garde un calme olympien, et l'altercation entre ses félins qui se déroule derrière elle, est improbable.

Repérées par le compte Twitter «Room Rater» (littéralement, «l'évaluateur de pièce», en français), qui, comme son nom l'indique, s'est fait une spécialité de noter les décorations intérieures de diverses personnalités interviewées depuis chez elles pour cause de confinement, ces images ont été diffusées en direct sur une chaîne de télévision des Philippines.

The room is an 8. The cat fight is 10/10 pic.twitter.com/Mtm64wrBPc — Room Rater (@ratemyskyperoom) May 16, 2020

On y voit ainsi Doris Bigornia, une journaliste et animatrice de radio et de télévision, interviewant Jennyle Tupaz, responsable d'un des plus grands groupes de centres commerciaux du pays, lorsque ses deux chats se mettent tout-à-coup à se donner de violents coups de pattes.

Mise en ligne le 15 mai dernier, la vidéo avait engrangé en seulement quarante-huit heures près de deux millions de vues et 50.000 «likes», rien que sur le réseau social Twitter.

Une note de 8 sur 10 pour la déco, 10 sur 10 pour les chats

Et pour «Room Rater», si la décoration de Doris Bigornia décroche la très jolie note de 8 sur 10 pour la décoration, la bagarre de ses chats remporte, elle, la palme avec 10 sur 10, tant elle était inattendue.

MEET THE CATS Edward, Bella Luna, Nala and Simba pic.twitter.com/ifI7wZUe9R — (@nikkibigornia) May 16, 2020

Pour finir, si les images ne montrent que deux chats, ce sont en fait quatre félins qui vivent sous le toit de Doris Bigornia, comme l'a indiqué, sur une autre publication, sa fille Nikki.

Surfant sur le buzz suscité par la vidéo, cette dernière a ainsi posté une série de quatre clichés pour présenter en détail ces nouvelles vedettes du Web que sont : Edward, Bella Luna, Nala et Simba.