Brésil : comment les forces de l'ordre ont obtenu un «permis de tuer»

Le chiffre dévoilé en janvier dernier faisait froid dans le dos. En 2019, la police de Rio de Janeiro a tué 1.814 personnes lors d'interventions. Jamais depuis 1998 un tel chiffre n'avait été atteint, ce qui avait fait craindre une impunité grandissante pour les policiers impliqués.

Dans une enquête publiée ce 18 mai, le New York Times assure que les inquiétudes sont justifiées. Ainsi, il n'est pas rare que des affrontements entre criminels et forces de l'ordre fassent des victimes des deux côtés, car les policiers se défendent en cas d'attaques. La loi brésilienne indique d'ailleurs que les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de menace imminente. Cependant, certaines morts étudiées par le quotidien américain montrent que leur usage pourrait avoir été disproportionné.

Ainsi, 48 cas ont été épluchés, et dans la moitié d'entre eux, les autopsies ont démontré qu'une balle dans le dos avait été tirée sur les suspects, «ce qui pose immédiatement la question de la menace imminente», écrit le journal. De plus dans ces dossiers, seuls deux policiers ont été blessés, mais jamais directement par les personnes pourchassées.

Une impunité policière

Cette augmentation des morts causées par la police n'est pas anodine, puisqu'elle coïncide avec les déclarations politiques du président Jair Bolsonaro. En août 2019, il avait ainsi assuré qu'il souhaitait voir les criminels «mourir dans la rue comme des cafards». D'ailleurs, les institutions et les associations de défense des droits de l'Homme s'inquiètent d'une impunité pour les policiers impliqués, et ce malgré la baisse manifeste de la criminalité dans la région de Rio.

«Au minimum, cela signifie que les forces de l'ordre se concentrent sur une forme d'action qui augmente le risque de confrontation, et avec cela, le nombre de morts», a commenté Paulo Roberto Cunho, un procureur spécialisé dans les violences policières. Le New York Times assure que la majorité des décès n'entraînent pas d'enquêtes, et que quand bien même cela venait à arriver, les incriminés sont protégés par la hiérarchie et peuvent continuer à excercer.