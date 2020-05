États-Unis : il fait 1000 km pour se couper les cheveux en plein confinement

Il était déterminé à rafraîchir sa coupe de cheveux. Un Américain de 28 ans a parcouru près de 1.000 kilomètres en voiture pour trouver un coiffeur qui accueillait les clients durant le confinement.

Habitant d’Olympia (État de Washington), le jeune homme a trouvé son bonheur en Californie, à Yuba City située au nord de Sacramento, a rapporté le Los Angeles Times.

My latest on a new phenomenon--> He drove more than 600 miles for a haircut. He's not alone https://t.co/p7yg92ZWCt

