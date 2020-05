Expulsé par son propriétaire en pleine pandémie, il fait une vidéo très spéciale pour les futurs locataires

Expulsé de chez lui en pleine pandémie de Covid-19, l’acteur Sandy Batchelor a décidé de se venger en publiant une vidéo peu flatteuse de son appartement, situé à Londres (Royaume-Uni), pour dissuader les futurs locataires.

C’est son propriétaire lui-même qui lui a demandé de s’occuper de cette visite virtuelle. Mais il ne s’attendait certainement pas à ce résultat.

«On nous a demandé de faire une vidéo de l'appartement que nous sommes obligés de quitter. Bonne chance pour trouver d’autres locataires», a écrit le comédien et producteur en légende de sa vidéo, postée sur son compte Twitter, et retweetée à ce jour près de 82.000 fois.

Our letting agent asked us to make a video of the flat we are basically being forced out of. I wish them the very best of luck. pic.twitter.com/h3fcOw657w

— Sandy Batchelor (@sandybatchelor) May 17, 2020