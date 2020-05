John Oliver, Rush Limbaugh, Rachel Maddow... Ces personnalités médiatiques qui influencent la présidentielle américaine

Qu'ils soient conservateurs ou libéraux, les commentateurs politiques ont une influence très importante sur la politique américaine. Leurs émissions ramènent plusieurs millions de personnes devant leurs écrans ou leurs postes de radio, et donnent une image de l'Amérique, au point que certains politiciens prennent le temps de les écouter avant de prendre des décisions importantes.

Rachel Maddow

«C'est notre vie désormais». Par ces mots, Rachel Maddow a atterri dans les JT et zapping du monde entier lors de l'élection de Donald Trump. Cette commentatrice de la chaîne MSNBC possède sa propre émission, le Rachel Maddow Show, à l'antenne depuis 2008. Libérale, ouvertement homosexuelle, elle est la personnalité la plus regardée chez les démocrates. N'hésitant pas à clamer son avis, voire donner des leçons selon ses détracteurs, elle a gagné en popularité et en audience depuis le début du mandat de Donald Trump, qu'elle critique dès qu'elle le peut. Avec Lawrence O'Donnell, également sur MSNBC, elle est l'une des rares à concurrencer les émissions de Fox News en termes d'audience sur le câble américain.

Rush Limbaugh

Il est tout simplement l'homme le plus écouté du pays. Du haut de ses 15 millions d'auditeurs moyens par semaine, ce très conservateur est également l'une des personnalités médiatiques les mieux payées, puisqu'il pèse 87 millions de dollars selon Forbes. Avec son style caractéristique, il anime une émission quotidienne de trois heures, seul, sans invité, avec une énergie débordante. En vociférant sur ses auditeurs, il a une influence telle que Donald Trump a assuré rejeter l'idée de créer une émission de radio pendant la crise du Covid-19 pour ne pas lui faire de l'ombre.

Ouvertement anti-écologistes, anti-démocrates, anti-homosexuels et anti-immigration, il a récemment été diagnostiqué d'un cancer avancé des poumons. Au courant de la nouvelle, le président lui a rendu un hommage appuyé lors du discours sur l'état de l'Union, et lui a remis la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays.

WATCH: First Lady Melania Trump presents Rush Limbaugh with the Presidential Medal of Freedom during #SOTU address https://t.co/IH7Hjbc9oN pic.twitter.com/4yXVahxrV5 — NBC News (@NBCNews) February 5, 2020

John Oliver

Au milieu de cette liste d'analystes, commentateurs et polémistes américain, John Oliver se distingue. Car ce Britannique qui vient d'obtenir la nationalité américaine est avant tout un comédien, connu en premier lieu pour sa participation au Tonight Show de Jon Stewart. Mais depuis son arrivée sur HBO, où il dirige l'émission Last Week Tonight, l'animateur présente une formule mêlant son humour à une volonté d'informer et d'éduquer le public sur des sujets importants, et pas toujours particulièrement engageants.

Pourtant, la formule a su faire mouche, avec des succès d'audiences lors de la diffusion, ou pour les longs extraits diffusés sur YouTube. Parmi les vidéos les plus populaires, l'on retrouve par exemple un passage sur les télévangélistes (31 millions de vues), la «vente multiniveau» (22 millions de vues), et surtout plusieurs concernant l'une de ses cibles privilégiées : Donald Trump. Clairement ancré à la gauche du spectre politique américain, John Oliver assure qu'il ne réalise qu'une émission de comédie. Mais ses enquêteurs, anciens journalistes pour des grands médias, et le succès de son émission montrent que son influence est bien plus importante que cela.

Sean Hannity

Il est l'un des nombreux visages de Fox News, mais est surtout celui qui réalise les meilleures audiences. Sean Hannity a d'ailleurs régulièrement la primeur des interviews de Donald Trump depuis que celui-ci est président. Conservateur, comme Rush Limbaugh, son émission a fait le tour du monde pendant la crise du coronavirus, puisqu'il a répété à plusieurs reprises que la pandémie était une «arnaque». Plus virulent que certains de ses collègues comme Tucson Carlson ou Laura Ingraham, son influence n'est pas à sous-estimer, puisqu'une étude menée par l'université de Chicago suggérait que ses téléspectateurs avaient plus de risques d'être contaminés par le Covid-19, car ils prenaient les mesures de sécurité à la légère.

Chris Cuomo

Le nom de Cuomo aux Etats-Unis est particulièrement important. Mario, le père, a été gouverneur de New York de 1983 à 1994, tout comme son fils Andrew, à ce poste depuis 2010. Chris Cuomo a lui choisi de s'orienter vers le journalisme, et possède sa propre émission sur CNN. Moins influent que MSNBC et Fox News, son «Cuomo Prime Time», mis en place quotidiennement depuis l'été 2018, grossit progressivement en audience depuis sa création, et a battu ses records pendant la crise du coronavirus. Lui-même touché par la maladie, il a tenu au courant ses spectateurs des avancées des symptômes. Une séquence restera cependant en mémoire : l'étrange interview de son frère Andrew Cuomo dans laquelle les deux se chamaillent pour savoir qui est le fils préféré de leur mère.

Alex Jones

Par sa capacité reconnue de tous à tenir une antenne pendant plusieurs heures, et ses audiences impressionnantes, Rush Limbaugh a inspiré des centaines de personnalités médiatiques. L'une d'entre-elles n'est autre qu'Alex Jones, présentateur d'une émission complotiste sur son média Infowars. N'hésitant pas à crier et insulter dans un style très caractéristique, cet Américain de 46 ans a été plusieurs fois attaqué en justice pour ses prises de position, notamment dans le dossier d'une fusillade qui avait fait 26 morts dont 20 enfants à Sandy Hook en 2012.

Il a longtemps affirmé qu'elle n'avait pas existé, et avait accusé un des avocats des familles d'avoir tenté de le piéger avec de la pornographie infantile. Fait pour lequel il a été sanctionné. Avec ses millions d'auditeurs derrière lui, il s'est attiré l'oreille de personnalités qui s'intéressent à cette audience. En 2015, quelques mois avant d'entrer en campagne, Donald Trump avait notamment fait une apparition dans son émission.