Kidnappé bébé, il retrouve ses parents 32 ans plus tard

Un Chinois, kidnappé lorsqu'il était bébé, a été retrouvé par ses parents 32 ans plus tard. Une histoire qui a ému le pays, comme l'a rapporté la BBC.

Le 17 octobre 1988, Mao Zhenjing ramène son fils de deux ans de la crèche de la ville de Xian, capitale de la province du Shaanxi, quand celui-ci demande un verre d'eau. Le père s'arrête à l'entrée d'un hôtel pour lui chercher à boire, mais alors qu'il détourne brièvement le regard, le garçon se fait enlever.

La famille a ensuite cherché l'enfant dans tout le pays, collé de nombreuses affiches et la mère, Li Jingzhi, a même quitté son emploi pour se concentrer sur cette quête. Elle a ainsi distribué plus de 10 000 prospectus dans plus de 10 provinces et municipalités et est apparue dans de nombreuses émissions, telle que X Factor, pour demander de l'aide. Sans succès, malgré les quelque 300 pistes qu'elle aurait suivies, d'après le South China Morning Post.

Mais en avril, la police a remonté la piste d'un homme de la province du Sichuan, à environ 1 000 km de Xian, qui avait adopté un bébé des années plus tôt, selon les médias d'Etat chinois.

Le garçon, maintenant âgé de 34 ans, a ainsi pu être retrouvé et identifié par un test ADN. Rebaptisé par ses parents adoptifs Gu Ningning, il a déclaré lors de ces retrouvailles, dont des photos ont été publiées sur la BBC, qu'il avait l'intention de passer du temps avec ses parents biologiques. La bonne nouvelle a été annoncée le jour de la fête des mères : «C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu», a déclaré Li Jingzhi.

Le trafic d'enfants toujours present en chine

Celle-ci a également indiqué sa volonté de continuer de travailler bénévolement avec le groupe Baby come back home [Bébé rentre à la maison ndlr]. Elle l'avait rejoint en 2007 pour aider d'autres parents à chercher leurs enfants disparus. Elle aurait réussi à réunir 29 enfants avec leur famille.

L'enlèvement et le trafic de bébés sont un problème en Chine depuis des décennies. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais sur le site web de Baby come back home, il y a plus de 14 000 messages de recherche de garçons disparus et plus de 7 000 pour des filles.