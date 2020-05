Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mardi 19 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Entre excitation et appréhension, le moment tant redouté est arrivé. Les lycéens de terminale et les étudiants désireux de se réorienter connaissent depuis 17 h, les réponses aux voeux qu'ils ont formulés sur Parcoursup, la plate-forme d'inscription de l'enseignement supérieur. Voici tout ce qu'il faut savoir de cette nouvelle étape : la fameuse phase d'admission.

Un neuvième groupe, composé d'anciens Macronistes, a été déposé «officiellement» à l'Assemblée nationale ce mardi 19 mai, faisant perdre dans le même temps la majorité absolue au groupe LREM. Baptisé «Ecologie Démocratie Solidarité», ce nouveau groupe se décrit comme «indépendant», «ni dans la majorité, ni dans l'opposition».

Sur les 17 députés qui le composent figurent les anciens «marcheurs» Matthieu Orphelin, Cédric Villani ou encore Aurélien Taché, qui a annoncé dimanche dans le JDD son départ de LREM. L'ancienne ministre socialiste Delphine Batho rejoint également les rangs de ce nouveau groupe.

La consommation de l'alcool, de tabac et de cannabis baisse chez les jeunes adolescents français âgées de 11 à 15 ans mais reste supérieure à la moyenne européenne, selon une note de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) diffusée ce mardi 19 mai.

En 2018, 70% des adolescents français de 15 ans déclarent avoir déjà bu de l'alcool, contre 79,2% en 2014, souligne l'OFDT, dont l'analyse s'appuie sur les résultats d'une enquête de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) menée tous les quatre ans auprès de 227.000 élèves de 44 pays ou régions d'Europe et au Canada. Un tiers des collégiens disent y avoir goûté avant l'entrée en 6e (contre 49,8% en 2014), soit le niveau d'expérimentation le plus élevé d'Europe à cet âge, tous sexes confondus.

La cigarette fait également beaucoup moins d'adeptes avec seulement un tiers des adolescents français à l'avoir déjà essayée à la fin du collège en 2018, contre plus de la moitié en 2014. Le niveau d'expérimentation des jeunes de 11 et 13 ans, nettement plus faible, est aussi en baisse avec respectivement 4,1 et 14% de premiers fumeurs.