Une Américaine attaque en justice les homosexuels

Une Américaine vivant dans l'État du Nebraska aux Etats-Unis a attaqué en justice, début mai, les homosexuels.

A 66 ans, Sylvia Driskell a déposé une plainte fédérale intitulée Driskell v. Homosexuals, rapporte le site américain Intelligencer. Celle-ci souhaite que le tribunal de district de la ville d'Omaha, située dans le Nebraska, détermine si le fait d'être homosexuel est un péché. Pour cause : l'Américaine se présente comme une ambassadrice de «Dieu et de son fils, Jésus-Christ». «Pourquoi les juges adoptent-ils des lois afin que les pécheurs puissent enfreindre les lois religieuses et morales ?», demande-t-elle notamment.

Dans sa requête de sept pages rédigée en cursive, elle ne cite pas d'affaires judiciaires antérieures mais s'appuie sur le consul de Merriam-Webster ainsi que la Bible. L'affaire des droits civils lancée par Sylvia Driskell, qui agit comme son propre avocat, est confiée au juge John M.Gerrard. Aucune assignation n'est délivrée mais de nombreuses personnes du pays sont poursuivies. Cela, alors qu'elles ne connaissent même pas cette femme.

Les Etats-Unis ont légalisé le mariage homosexuel mais depuis, la Cour a basculé dans le conservatisme avec l'arrivée de deux juges nommés par Donald Trump. Un président qui n'a pas fait de la défense des droits humains une priorité diplomatique depuis le début de son mandat.