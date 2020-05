Une comète observable à l'oeil nu en déplacement dans le système solaire

Si les conditions sont réunies, le spectacle peut être impressionnant. La comète C/2020 F8, plus connue sous le nom de Swan, se déplace dans le système solaire et est d'ailleurs visible à l'oeil nu pour les observateurs les plus aguerris.

Pour les amateurs d'espace, il faudra se dépêcher car l'objet s'éloigne de la Terre depuis le 13 mai, date à laquelle il était le plus proche possible selon sa trajectoire. Plus elle s'approchera du Soleil, plus le risque qu'elle se désagrège et disparaisse en plusieurs morceaux sera important, comme cela avait récemment été le cas avec la comète Atlas.

Pour aider les astronomes en herbe à l'observer (plutôt tôt le matin, quand la luminosité est basse), un compte Twitter relaie régulièrement sa position dans le ciel. La visibilité de cette comète est exceptionnelle selon les scientifiques, estimant qu'il est rare de voir un tel objet briller aussi fort. De plus, si elle survit à son passage près du Soleil, elle ne reviendra pas dans notre système solaire avant 12.000 ans. Cependant, l'éventualité grandissante de sa destruction calme les ardeurs des experts.

When and where to see Comet Swan in the Northern Hemisphere, and light curve. pic.twitter.com/GF2XNHSDIu — Con Stoitsis (@vivstoitsis) May 15, 2020

L'autre curiosité autour de cette comète est qu'elle a été découverte par un amateur, Michael Mattiazzo, grâce à SOHO, un outil d'observation construit en partenariat par la NASA et l'ESA. Mais ce n'est pas une première. «Presque toutes les découvertes par SOHO ont été réalisées par des citoyens scientifiques scrutant les images envoyées par LASCO (l'un des instruments de SOHO)», a déclaré à Forbes Karl Battams, membre d'une équipe experte des comètes au laboratoire de recherche naval américain.