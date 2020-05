La fin des cigarettes menthol, c’est aujourd’hui

Les cigarettes et le tabac mentholés sont interdits à la vente à partir d'aujourd'hui. La mesure, décidée en 2014, entre en application ce mercredi 20 mai dans toute l’Union européenne.

L’industrie du tabac était pointée du doigt pour avoir attiré un public plus jeune et plus féminin. Le Comité national contre le tabagisme (CNTC) a d'ailleurs publié ce mercredi une étude l'accusant d’avoir «sciemment dissimulé les propriétés addictives et nocives du menthol, en vantant les produits mentholés comme moins dangereux pour la santé et moins irritants».

«C’est une victoire car ces cigarettes ont longtemps été utilisées pour faciliter l’entrée dans le tabagisme tout en provoquant une addiction très forte, a confié dans La Croix Yves Martinet, président du CNTC. Ses fumeurs sont en moyenne plus "accro" que les autres».

La directive européenne de 2014 avait interdit la vente de tabac «contenant un arôme caractérisant particulier» comme la vanille ou encore le chocolat. Les mentholées avaient obtenu un sursis, qui prend donc fin ce mercredi.

«Mais les cigarettiers se sont battus comme des diables pour repousser la mesure pour menthol, a affirmé Yves Martinet. Car l’enjeu est énorme. Les produits mentholés représentent 10% du marché total du tabac dans le monde».