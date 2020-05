La nouvelle vague de coronavirus en Chine liée à une mutation ?

Des médecins chinois suggèrent que le coronavirus est en train de muter, après avoir constaté qu'il se manifestait différemment chez les nouveaux cas observés au nord-est du pays.

Les patients des provinces de Jilin et de Heilongjiang semblent être porteurs du virus sur une plus longue période et mettre plus de temps à être testés négatifs, a déclaré Qiu Aibo, médecin de soins intensifs en Chine, mardi 19 mai, rapporte Bloomberg. Les nouveaux cas recensés au nord-est du pays prendraient également plus de temps que les une à deux semaines observées à Wuhan pour développer des symptômes après l'infection. Enfin, ils semblent avoir des dommages principalement dans les poumons, alors que plusieurs organes étaient touchés dans la première vague.

Cependant, les scientifiques ne comprennent pas encore si le virus évolue de manière conséquente. De plus, les différences observées par les médecins chinois pourraient être dûes au fait qu'ils sont capables d'observer plus tôt et d'une manière plus approfondie les patients qu'à Wuhan, où le système de santé avait été débordé. «Des preuves très claires» sont nécessaires pour conclure que le virus est en train de muter, déclare Keiji Fukuda, directeur et professeur clinique de l'université de Hong Kong.

Un virus plus contagieux ?

Des chercheurs du monde entier se penchent sur le sujet et tentent de déterminer si le virus est en train de muter significativement, pour devenir plus contagieux au fur et à mesure de sa propagation. Mais les premières recherches font l'objet de critiques : «En théorie, certaines modifications de la structure génétique peuvent entraîner des changements dans la structure du virus ou dans son comportement [...] Cependant, de nombreuses mutations n'entraînent aucun changement discernable», explique aussi Keiji Kukuda, toujours selon Bloomberg.

Par ailleurs, les autorités pensent désormais que ce nouveau groupe de cas est le fruit d'un contact avec des étrangers provenant de Russie. Le séquençage génétique montre une correspondance entre les cas du nord-est et ceux liés à la Russie, indique le médecin Qiu Aibo.