L’Antarctique se couvre de vert à cause du réchauffement climatique

Le réchauffement climatique provoque la propagation d’algues vertes dans l’Antarctique. Selon une étude menée depuis six ans par des chercheurs britanniques, de plus grandes fleurs pourraient s’y développer à l’avenir.

L’étude a été publiée ce mercredi dans la revue Nature Communications et reprise par The Guardian. Elle a servi à établir la première carte d’algues sur l’Antarctique et va servir à évaluer la progression verte sur le continent blanc.

Selon l’enquête, près de deux tiers des proliférations d’algues ont été trouvées dans les régions les plus chaudes du continent alors qu’elles étaient moins visibles dans les régions les plus froides.

«Cela pourrait potentiellement former de nouveaux habitats, a déclaré le professeur Matt Davey de l’Université de Cambridge. C’est le début d’un nouveau écosystème». D’après les scientifiques, d’autres espèces pourraient potentiellement y trouver de la nourriture.

«Je pense que nous aurons de plus grandes fleurs à l’avenir», a confié Andrew Gray, principal auteur de la publication.