Les clubs de Berlin rouvrent, mais sans danse

Les clubs se réinventent pour faire face à la crise. A Berlin, ils rouvrent, mais sans danse, alors que l'activité du monde de la nuit est à l'arrêt sur tout le globe à cause de la pandémie de Covid-19.

Le club en plein air Sisyphos a ainsi annoncé sa réouverture. Mais fini les rassemblements de fêtards sur la piste de danse et place à une ambiance de «biergarten» (jardin à bière, littéralement), une sorte de brasserie en plein air. Ainsi, les clients sont servis à table sur un fond musical dans le respect des gestes barrières. De plus, le nombre de clients est limité et le club seulement ouvert de 15 h à 22 h. Autre exemple : celui du Birgit & Bier. Cet établissement berlinois entre le club et le biergarten a décidé de rouvrir son café en plein air ainsi que sa pizzeria, avec des règles sanitaires strictes bien entendu.

Depuis le 15 mai, les restaurants, bars et biergarten sont autorisés à rouvrir en Allemagne dans le respect des mesures imposées. Mais les établissements de la scène musicale nocturne restent quant à eux fermés. A ce jour, le gouvernement n'a pas indiqué leur date de réouverture.

des clubs du monde entier a l'arret

Dans de nombreux pays touchés par le Covid-19, les clubs n'ont pas encore rouvert leurs portes. Comme c'est le cas en France, où leur cas n'a pas été abordé par le plan de déconfinement. Et leurs propritétaires risquent encore d'attendre, car même les restaurateurs et cafetiers ne sauront que fin mai s'ils peuvent rouvrir, à compter du 2 juin, dans les départements «verts».

Autre cas de figure : en Corée du Sud, Séoul a ordonné la fermeture des discothèques et bars de la capitale début mai. Ceci, suite à la découverture de plus d'une vingtaine de nouveaux cas rattachés à un homme testé positif, qui avait fréquenté différents bars et clubs d'un quartier festif de la ville.