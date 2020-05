Les incroyables images satellite des bateaux de croisières confinés

Les passagers ne sont plus là, mais des dizaines de milliers d'employés de paquebots de croisière sont toujours bloqués à bord, à cause du confinement.

L'entreprise aérospatiale Planet, qui gère une importante flotte de satellites commerciaux, a pu réaliser des clichés impressionnants de ces navires stationnés en groupe.

Les clichés en montrent notamment une bonne dizaine, à quelques encablures des côtes des Bahamas. Il faut bien comprendre que chacun de ces petits bateaux blancs, sur la photo, est un véritable monstre des mers.

Au total, 90 navires sont concernés, et les 100.000 membres d'équipage confinés à l'intérieur perdent espoir, peu à peu. Plusieurs suicides ont déjà été recensés.

La situation est de plus en plus intenable. D'autant que la sortie de crise s'annonce complexe car les membres d'équipages viennent de plus de 60 pays différents.

Des situations juridiques variables

Les règles de leur débarquement sont donc très variables, en fonction de la législation qui pourrait leur être appliquée. Pour tenter de débloquer la situation, plusieurs manifestations ont été organisées à bord de ces bateaux pour dénoncer la situation. Sans succès, pour l'instant.

Royal Caribbean Crew Stage Protest Aboard the cruise ship Majesty of the Seas https://t.co/LrOO9asRxr pic.twitter.com/VqTP3boalg — Crew Center (@CrewCenter) May 15, 2020

Retrouvez toute l'actualité sur le Covid-19 ICI