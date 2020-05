Pour Donald Trump, les 1,5 million de cas de Covid-19 sont «un honneur»

Le fait que plus de 1.5 million cas de coronavirus aient été recensés aux Etats-Unis est «un honneur», selon Donald Trump. Pour le 45e président américain, ce nombre mettrait en avant l’efficacité des tests effectués par son pays.

«Je considère que c’est une bonne chose, dans un certain sens, car cela signifie que nos tests sont bien meilleurs», a affirmé mardi le chef d'Etat américain devant un parterre de journalistes. «C’est parce que nous avons plus de tests que quiconque. Je considère cela comme un honneur», a rapporté Time.

Un avis non partagé par les Démocrates qui ont dénoncé «un échec complet de leadership» face au coronavirus.

Si les Etats-Unis ont en effet officiellement effectué le plus de tests au monde, 12,6 millions selon la BBC qui relaie les chiffres des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains (Centers for Disease Control), les Américains se classent au 16e rang mondial en termes de pourcentage. Ils sont notamment devancés par la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne ou le Canada.

Depuis le début de l’épidémie, les États-Unis ont déploré plus de 91.000 décès de patients atteints par le coronavirus.