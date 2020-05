Pour relancer la Nouvelle-Zélande, sa Première ministre propose la semaine de 4 jours

Favoriser la semaine de quatre jours et la flexibilité du télétravail. La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a suggéré aux employeurs du pays d’envisager ces mesures pour améliorer la productivité et relancer le tourisme.

Elle a également parlé d’accorder plus de jours fériés aux salariés, dans une vidéo publiée mardi sur Facebook.

Alors que les frontières de la Nouvelle-Zélande sont fermées aux étrangers, elle a estimé que ce temps libre supplémentaire permettrait à de nombreux habitants de voyager à l’intérieur du pays. De quoi relancer le tourisme, secteur important mais au ralenti depuis l’épidémie de coronavirus.

«J’entends beaucoup de gens suggérer que nous devrions avoir une semaine de travail de quatre jours. (…) Cela se situe vraiment entre les employeurs et les employés. Mais nous avons tellement appris (de la crise) du Covid et de la flexibilité que peuvent avoir les personnes travaillant à domicile, de la productivité qui peut en découler», a affirmé Jacinda Ardren, rapporte The Guardian.

simple idée ou réelle volonté ?

«J’encourage vraiment les gens à y penser si vous êtes un employeur et en mesure de le faire. Réfléchir si c’est quelque chose qui fonctionnerait pour votre lieu de travail, car cela aiderait certainement le tourisme dans tout le pays», a-t-elle ajouté.

La déclaration de Jacinda Ardern a évidemment eu une grande répercussion en Nouvelle-Zélande, où la population, comme ailleurs dans le monde, se questionne sur la possibilité (ou pas) d’une nouvelle organisation du travail et de la société post-coronavirus. Reste néanmoins à savoir s’il s’agissait d’une réelle volonté dont le gouvernement se saisira ou d’une simple idée abordée en raison du contexte.