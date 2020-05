Russie : Une infirmière sanctionnée pour avoir travaillé en sous-vêtements sous sa blouse transparente

Elle dit qu'elle avait trop chaud. Sanctionnée pour avoir travaillé dans une tenue jugée inappropriée, une infirmière russe n’a pas convaincu ses supérieurs avec son explication.

Une photo de la soignante exerçant dans un hôpital de Toula, au sud de Moscou, a rapidement fait le tour d’Internet, a rapporté The Daily Mail. Affectée au cœur du service dans lequel les hommes atteints par le Covid-19 sont pris en charge, elle était vêtue d’une blouse de protection transparente à travers laquelle on pouvait apercevoir ses sous-vêtements.

Nurse who only wore underwear under transparent PPE gown because she was 'too hot' is disciplined https://t.co/x6E2I1jOGB

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 20, 2020