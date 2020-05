Un jeune fan de Tony Hawk obtient une jolie réponse après lui avoir envoyé un skateboard

Courir derrière un postier pour lui demander d'envoyer un objet à son idole de toujours, une idée qui peut porter ses fruits. Grâce à cela, le jeune Cooper a attiré l'attention du skateboarder Tony Hawk.

Dans une vidéo Tik Tok publiée le 19 mai et repérée par Bleacher Report, le postier en question raconte l'anecdote. Touché par la demande du garçon, âgé de 8 ou 9 ans selon lui, il décide d'accéder à sa demande. Il a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que Tony Hawk voit la relique qui lui était adressée : une planche de skateboard très usée, sur laquelle son nom est écrit, ainsi que celui de Cooper.

«Je ne connais pas l'adresse de Tony Hawk mais le moins que je puisse faire est de sortir cela. Donc Tony, si vous voyez cela (...), peut-être pourriez-vous lui répondre, et la prochaine fois que je passe devant chez lui, je lui montrerai la vidéo», propose le postier, qui utilise le nom Mikail sur Tik Tok. Et le message ne s'est pas perdu, puisqu'en quelques heures, le champion du monde de skateboard a bel et bien répondu. «Merci beaucoup pour la planche (...). Comme remerciement, je vais t'envoyer la mienne, celle que j'utilise», promet-il ainsi dans une vidéo.

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 20, 2020